Итоги выборов: почти два миллиона петербуржцев проголосовали за Путина

Петербургский избирком подвел итоги выборов президента. Сегодня там закрыли все протоколы, опечатали документы строгой отчетности территориальных комиссий и показали журналистам количество голосов за каждого кандидата.
Абсолютное большинство голосов избирателей — у Владимира Путина. Его поддержали свыше 1 млн 700 тысяч петербуржцев. Второе место у Павла Грудинина — у него чуть больше 200 тысяч голосов. Тройку замыкает Ксения Собчак. Ее президентом хотели видеть 100 тысяч горожан.
Между тем члены комиссии с правом совещательного голоса просили председателя избиркома создать рабочую группу и расследовать нарушения на выборах, связанные со списками избирателей. Множество ошибок вызвала новая система голосования по месту фактического нахождения.
В целом Виктор Панкевич отметил, что выборы президента в Петербурге были кристально прозрачными. А вот наблюдатели нашли, к чему придраться. По их словам, старорежимных вбросов и переписываний протоколов, которые были популярны на предыдущих голосованиях, в городе не заметили.
Но махинаций со списками избирателей 18 марта они, якобы, зафиксировали множество. Некоторые граждане оказывались вычеркнутыми из списков на участке по месту прописки. Наблюдатели связывают это с желанием увеличить явку на выборах.
А в Ленобласти наблюдатели предотвратили один случай вброса. Председатель участка пыталась опустить в урну целую пачку бюллетеней. Во Всеволожске на УИКе в клинической больнице активисты обнаружили факты голосования без открепительных заявлений. Но вскоре это исправили. Наблюдатели отмечают, что обо всех нарушениях они заявят в избирательные комиссии регионов.
Между тем члены комиссии с правом совещательного голоса просили председателя избиркома создать рабочую группу и расследовать нарушения на выборах, связанные со списками избирателей. Множество ошибок вызвала новая система голосования по месту фактического нахождения.
В целом Виктор Панкевич отметил, что выборы президента в Петербурге были кристально прозрачными. А вот наблюдатели нашли, к чему придраться. По их словам, старорежимных вбросов и переписываний протоколов, которые были популярны на предыдущих голосованиях, в городе не заметили.
Но махинаций со списками избирателей 18 марта они, якобы, зафиксировали множество. Некоторые граждане оказывались вычеркнутыми из списков на участке по месту прописки. Наблюдатели связывают это с желанием увеличить явку на выборах.
А в Ленобласти наблюдатели предотвратили один случай вброса. Председатель участка пыталась опустить в урну целую пачку бюллетеней. Во Всеволожске на УИКе в клинической больнице активисты обнаружили факты голосования без открепительных заявлений. Но вскоре это исправили. Наблюдатели отмечают, что обо всех нарушениях они заявят в избирательные комиссии регионов.
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