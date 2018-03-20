Избирком Ленобласти подвел окончательные итоги президентских выборов

В
47-м регионе озвучили официальные итоги президентской кампании.
К Ленинградской области со стороны Центризбиркома претензий нет. Выборы в 47-м регионе проведены без нарушений. Отдельные жалобы не повлияли на итоги волеизъявления граждан, заявил глава областного избиркома Михаил Лебединский.
Перед заседанием он пожал руку каждому председателю территориальной комиссии и поздравил с успешным завершением кампании. После все члены комиссии подписали документ, согласно которому итоги выборов в Ленинградской области признаны не предварительными, а окончательными.
На выборах в Ленинградской области явка избирателей составила 67 процентов. Наиболее сознательными оказались жители Волосовского района: там эта цифра достигла 75 процентов. Худшую активность проявили жители Сланцевского района. Там проголосовало меньше 60 процентов. Тем не менее граждане голосовали намного активнее, чем в 2012 году.
79,01% избирателей Ленинградской области (703 тысячи 423 избирателя) проголосовали за Владимира Путина. За Павла Грудинина — 8,82% (78 тысяч 545 избирателей), за Владимира Жириновского — 5,44% (48 тысяч 465 избирателей), за Ксению Собчак — 2,1% (18 тысяч 715 избирателей), за Григория Явлинского — 1,2% (10 тысяч 719 избирателей), за Бориса Титова — 0,91% избирателей (8 тысяч 129 избирателей), за Сергея Бабурина — 0,69% (6 тысяч 136 избирателей), за Максима Сурайкина — 0,64% (5 тысяч 655 избирателей).
Перед заседанием он пожал руку каждому председателю территориальной комиссии и поздравил с успешным завершением кампании. После все члены комиссии подписали документ, согласно которому итоги выборов в Ленинградской области признаны не предварительными, а окончательными.
На выборах в Ленинградской области явка избирателей составила 67 процентов. Наиболее сознательными оказались жители Волосовского района: там эта цифра достигла 75 процентов. Худшую активность проявили жители Сланцевского района. Там проголосовало меньше 60 процентов. Тем не менее граждане голосовали намного активнее, чем в 2012 году.
79,01% избирателей Ленинградской области (703 тысячи 423 избирателя) проголосовали за Владимира Путина. За Павла Грудинина — 8,82% (78 тысяч 545 избирателей), за Владимира Жириновского — 5,44% (48 тысяч 465 избирателей), за Ксению Собчак — 2,1% (18 тысяч 715 избирателей), за Григория Явлинского — 1,2% (10 тысяч 719 избирателей), за Бориса Титова — 0,91% избирателей (8 тысяч 129 избирателей), за Сергея Бабурина — 0,69% (6 тысяч 136 избирателей), за Максима Сурайкина — 0,64% (5 тысяч 655 избирателей).
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