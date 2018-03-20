Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
    •  
    Избирком Ленобласти подвел окончательные итоги президентских выборов. Ленинградская область, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзбирком Ленобласти подвел окончательные итоги президентских выборов

    Избирком Ленобласти подвел окончательные итоги президентских выборов

    комментировать

    Избирком Ленобласти подвел окончательные итоги президентских выборов

    Избирком Ленобласти подвел окончательные итоги президентских выборов

      В 47-м регионе озвучили официальные итоги президентской кампании.

      К Ленинградской области со стороны Центризбиркома претензий нет. Выборы в 47-м регионе проведены без нарушений. Отдельные жалобы не повлияли на итоги волеизъявления граждан, заявил глава областного избиркома Михаил Лебединский.

      Перед заседанием он пожал руку каждому председателю территориальной комиссии и поздравил с успешным завершением кампании. После все члены комиссии подписали документ, согласно которому итоги выборов в Ленинградской области признаны не предварительными, а окончательными.

      На выборах в Ленинградской области явка избирателей составила 67 процентов. Наиболее сознательными оказались жители Волосовского района: там эта цифра достигла 75 процентов. Худшую активность проявили жители Сланцевского района. Там проголосовало меньше 60 процентов. Тем не менее граждане голосовали намного активнее, чем в 2012 году.

      79,01% избирателей Ленинградской области (703 тысячи 423 избирателя) проголосовали за Владимира Путина. За Павла Грудинина — 8,82% (78 тысяч 545 избирателей), за Владимира Жириновского — 5,44% (48 тысяч 465 избирателей), за Ксению Собчак — 2,1% (18 тысяч 715 избирателей), за Григория Явлинского — 1,2% (10 тысяч 719 избирателей), за Бориса Титова — 0,91% избирателей (8 тысяч 129 избирателей), за Сергея Бабурина — 0,69% (6 тысяч 136 избирателей), за Максима Сурайкина — 0,64% (5 тысяч 655 избирателей).



      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru