Обратный отсчет <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Обратный отсчет 16+
    •  
    Эрдоган: США попытались нас обмануть. войны и вооруженные конфликты, Сирия, США, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрдоган: США попытались нас обмануть

    Эрдоган: США попытались нас обмануть

    1 комментарий
    Эрдоган: США попытались нас обмануть

    Эрдоган: США попытались нас обмануть

    Эрдоган: США попытались нас обмануть

      Соединенные Штаты попытались обмануть Турцию, помогая террористам в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития.

      Реджеп Эрдоган: «Вы говорите: мы ваш стратегический партнер, а потом содействуете террористам. Это факт. Если бы вы были стратегическим партнером, вы уважали бы нас и координировали свои действия с нами. Потом вы пытались обмануть нас».

      Также Эрдоган раскритиковал заявления Вашингтона об обеспокоенности ситуацией в Африне и обвинил США в поставках оружия террористам.

      20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция вызвала обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном, который оказывает курдам поддержку. В Турции силы самообороны сирийских курдов считают террористической организацией.

      На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что поставки вооружений силам самообороны сирийских курдов могут стать причиной разрыва турецко-американских отношений.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru