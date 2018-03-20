Эрдоган: США попытались нас обмануть

Соединенные Штаты попытались обмануть Турцию, помогая террористам в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития.
Реджеп Эрдоган: «Вы говорите: мы ваш стратегический партнер, а потом содействуете террористам. Это факт. Если бы вы были стратегическим партнером, вы уважали бы нас и координировали свои действия с нами. Потом вы пытались обмануть нас».
Также Эрдоган раскритиковал заявления Вашингтона об обеспокоенности ситуацией в Африне и обвинил США в поставках оружия террористам.
20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция вызвала обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном, который оказывает курдам поддержку. В Турции силы самообороны сирийских курдов считают террористической организацией.
На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что поставки вооружений силам самообороны сирийских курдов могут стать причиной разрыва турецко-американских отношений.
Также Эрдоган раскритиковал заявления Вашингтона об обеспокоенности ситуацией в Африне и обвинил США в поставках оружия террористам.
20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция вызвала обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном, который оказывает курдам поддержку. В Турции силы самообороны сирийских курдов считают террористической организацией.
На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что поставки вооружений силам самообороны сирийских курдов могут стать причиной разрыва турецко-американских отношений.
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