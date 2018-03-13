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    В МИД Турции заявили о точке разрыва в отношениях с США

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    В МИД Турции заявили о точке разрыва в отношениях с США

    В МИД Турции заявили о точке разрыва в отношениях с США

    США занимаются активными поставками вооружений силам самообороны сирийских курдов. Это может стать поводом для разрыва турецко-американских отношений, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая во вторник с лекцией перед студентами МГИМО.

    Чавушоглу отметил, что в последнее время поставки американского вооружения курдам являются постоянными. В результате это вооружение, по словам министра, стреляет по турецким мирным жителям, передает «Интерфакс».

    Мевлют Чавушоглу: «Наши отношения сейчас находятся на точке разрыва. В феврале мы создали три рабочие группы, чтобы спасти наши отношения, но мы поставили им условие, что если вы опять не будете держать свое слово, то мы не будем больше терпеть это. Какой смысл нам продлевать эти отношения?»

    20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция вызвала обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном, который оказывает курдам поддержку. В Турции силы самообороны сирийских курдов считают террористической организацией.

    В середине февраля в честь операции «Оливковая ветвь» решили назвать улицу в Анкаре, на которой расположено посольство Соединенных Штатов. Соответствующее решение приняло муниципальное собрание города.

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