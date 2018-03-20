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    Трамп провел телефонный разговор с Путиным

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    Трамп провел телефонный разговор с Путиным

    Трамп провел телефонный разговор с Путиным

    Трамп провел телефонный разговор с Путиным
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • СМИ сообщили о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

    О беседе лидеров рассказал чиновник Белого дома в интервью телеканалу NBC.

    Ранее администрация Трампа сообщила, что президент США пока не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах в России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравления со стороны Вашингтона, говорил: «Утро вечера мудренее».

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