Трамп провел телефонный разговор с Путиным

СМИ сообщили о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
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О беседе лидеров рассказал чиновник Белого дома в интервью телеканалу NBC.
Ранее администрация Трампа сообщила, что президент США пока не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах в России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравления со стороны Вашингтона, говорил: «Утро вечера мудренее».
Владимира Путина с победой на выборах поздравили лидеры ряда государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
Ранее администрация Трампа сообщила, что президент США пока не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах в России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравления со стороны Вашингтона, говорил: «Утро вечера мудренее».
Владимира Путина с победой на выборах поздравили лидеры ряда государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
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