«Не имеете человеческого права»: актер Театра Ленсовета вступился за уволенного режиссера Бутусова

Сегодня получил продолжение конфликт представителей труппы Театра имени Ленсовета с руководством комитета по культуре Петербурга.
В Интернете распространено открытое письмо на имя председателя ведомства Константина Сухенко, подписанное ведущим актером Сергеем Волковым. Автор, отстаивая уволенного худрука Юрия Бутусова, обвиняет чиновника в некомпетентности в вопросах работы театра и устройстве в нем раскола. Также он фактически ставит главе комитета на вид неумение общаться с людьми.
Из открытого письма ведущего актера Театра имени Ленсовета Сергея Волкова председателю комитета по культуре Константину Сухенко: «Вы не имеете человеческого права решать нашу судьбу, относясь к нам, нашим зрителям, которые видят в этих спектаклях явно намного больше, чем Вы, — настолько поверхностно и брезгливо. <...> 45 человек из нашей труппы написало письмо в поддержку Бутусова. Мы составляем 2/3 труппы. Вы подписываете вынужденное заявление об увольнении нашего Учителя с легким сердцем».
Председатель комитета по культуре подписал заявление Юрия Бутусова об уходе с поста худрука Театра имени Ленсовета 6 марта. Лауреат премии «Золотая маска» посчитал, что не может выполнять обязанности, когда его инициативы о преобразованиях в административной части учреждения не находят поддержки директора и вышестоящего руководства, т. е. как раз Константина Сухенко.
К слову, сегодня интернет-газете «Фонтанка» стал известен список кандидатур на освободившуюся должность Юрия Бутусова. В комитете по культуре, по данным коллег, выбирают из трех режиссеров других театров: Юрия Цуркану, Максима Диденко и Дмитрия Крымова.
Из открытого письма ведущего актера Театра имени Ленсовета Сергея Волкова председателю комитета по культуре Константину Сухенко: «Вы не имеете человеческого права решать нашу судьбу, относясь к нам, нашим зрителям, которые видят в этих спектаклях явно намного больше, чем Вы, — настолько поверхностно и брезгливо. <...> 45 человек из нашей труппы написало письмо в поддержку Бутусова. Мы составляем 2/3 труппы. Вы подписываете вынужденное заявление об увольнении нашего Учителя с легким сердцем».
Председатель комитета по культуре подписал заявление Юрия Бутусова об уходе с поста худрука Театра имени Ленсовета 6 марта. Лауреат премии «Золотая маска» посчитал, что не может выполнять обязанности, когда его инициативы о преобразованиях в административной части учреждения не находят поддержки директора и вышестоящего руководства, т. е. как раз Константина Сухенко.
К слову, сегодня интернет-газете «Фонтанка» стал известен список кандидатур на освободившуюся должность Юрия Бутусова. В комитете по культуре, по данным коллег, выбирают из трех режиссеров других театров: Юрия Цуркану, Максима Диденко и Дмитрия Крымова.
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