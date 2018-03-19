В Петербурге зрители поддержали уволившегося режиссера Бутусова

Спектакль «Макбет. Кино» в Театре имени Ленсовета завершился необычной реакцией зрителей.
На балконе были вывешены несколько самодельных баннеров с надписями «ЮБ не дурак» и «Мы все дети Бутусова». Пятичасовую постановку знаменитого режиссера зал приветствовал стоя. Шквалом аплодисментов публика выражала не только признательность Юрию Бутусову, но и демонстрировала несогласие с его уходом из театра.
Напомним: в начале марта Юрий Бутусов объявил об уходе с поста художественного руководителя Театра имени Ленсовета. Это событие вызвало огромный резонанс. После 30-го по счету «Макбета» в Сети появились десятки эмоциональных отзывов: «Ребята, держитесь! Пусть каждый спектакль ЮБ в Петербурге будет проходить с аншлагом и тоннами цветов! Зрители Вас любят!»
Напомним: в начале марта Юрий Бутусов объявил об уходе с поста художественного руководителя Театра имени Ленсовета. Это событие вызвало огромный резонанс. После 30-го по счету «Макбета» в Сети появились десятки эмоциональных отзывов: «Ребята, держитесь! Пусть каждый спектакль ЮБ в Петербурге будет проходить с аншлагом и тоннами цветов! Зрители Вас любят!»
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