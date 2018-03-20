Ространснадзор приостановил полеты Ан-148

Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию
Ан-148. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.
Виктор Басаргин, руководитель Ространснадзора: «Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются».
Басаргин пояснил, что решение принято после внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии». По ее итогам ведомство предписало приостановить полеты всех воздушных судов этого перевозчика. Срок действия ограничен до 27 апреля, уточнили ТАСС в Росавиации.
Виктор Басаргин: «Финальные результаты проверки (авиакомпании „Саратовские авиалинии“) у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю… После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать».
На данный момент, согласно данным Росавиации, пять самолетов Ан-148 использует иркутская авиакомпания «Ангара», еще пять — сами «Саратовские авиалинии».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным МАК, самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Басаргин пояснил, что решение принято после внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии». По ее итогам ведомство предписало приостановить полеты всех воздушных судов этого перевозчика. Срок действия ограничен до 27 апреля, уточнили ТАСС в Росавиации.
Виктор Басаргин: «Финальные результаты проверки (авиакомпании „Саратовские авиалинии“) у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю… После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать».
На данный момент, согласно данным Росавиации, пять самолетов Ан-148 использует иркутская авиакомпания «Ангара», еще пять — сами «Саратовские авиалинии».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным МАК, самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
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