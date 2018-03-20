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    Камера сняла пьяного дебошира с топором в московской школе. дебоширы, задержание, Москва, пьяные, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКамера сняла пьяного дебошира с топором в московской школе

    Камера сняла пьяного дебошира с топором в московской школе

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    Камера сняла пьяного дебошира с топором в московской школе

    Камера сняла пьяного дебошира с топором в московской школе

    Камера сняла пьяного дебошира с топором в московской школе

      Против мужчины, который заявился в столичную школу с топором и устроил там погром, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

      Как выяснилось, это отец одной из учениц. Судя по кадрам с камеры наблюдения, на порог образовательного учреждения он ступил нетвердой походкой. Скорее всего, мужчина был пьян. Он угрожал педагогам и охранникам, а потом пустил в дело более весомый аргумент.

      В результате инцидента, к счастью никто не пострадал. Известно, что дебошир уже задержан и дал пояснения полиции. Причины столь агрессивной выходки выясняются.

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