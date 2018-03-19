Мужчина с топором устроил дебош в московской школе

Столичные правоохранители задержали мужчину, который устроил дебош в школе в Восточное Бирюлево. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
По информации агентства «Москва», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он несколько раз ударил топором по столу охраны.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира. По данным СМИ, им оказался отец одного из учеников. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира. По данным СМИ, им оказался отец одного из учеников. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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