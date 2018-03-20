В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ о подрыве американо-саудовских отношений

Отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией ухудшились
из-за политики Вашингтона, а не из-за действий Москвы. Так прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков обвинения со стороны Белого дома в адрес России.
Алексей Пушков, сенатор: «США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России».
Напомним, ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Россия «раздувает кризис» на Ближнем Востоке, чтобы подорвать американо-саудовские отношения. Он также добавил, что Госдеп в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом, чтобы доказать, что Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу».
Напомним, ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Россия «раздувает кризис» на Ближнем Востоке, чтобы подорвать американо-саудовские отношения. Он также добавил, что Госдеп в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом, чтобы доказать, что Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу».
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