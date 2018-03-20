США обвинили РФ в подрыве американо-саудовских отношений

Вашингтон считает, что Москва пытается подорвать отношения между США и Саудовской Аравией. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
По его словам, Госдеп в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом, чтобы доказать, что Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу», передает РИА Новости.
Представитель американской администрации: «Они (представители России, — ред.) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО. Это пример того, как Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о новой серии поставок С-400 в страны Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии. Сообщалось, что их готовы взять на вооружение, том числе, в Саудовской Аравии, которая является одним из ключевых американских союзников в регионе.
Представитель американской администрации: «Они (представители России, — ред.) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО. Это пример того, как Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о новой серии поставок С-400 в страны Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии. Сообщалось, что их готовы взять на вооружение, том числе, в Саудовской Аравии, которая является одним из ключевых американских союзников в регионе.
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