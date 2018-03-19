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    Осужденному Рыжему Тарзану «нашли» работу на кладбище. Санкт-Петербург, приговоры, проституция, суды, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсужденному Рыжему Тарзану «нашли» работу на кладбище

    Осужденному Рыжему Тарзану «нашли» работу на кладбище

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    Осужденному Рыжему Тарзану «нашли» работу на кладбище

    Осужденному Рыжему Тарзану «нашли» работу на кладбище

    Осужденному Рыжему Тарзану «нашли» работу на кладбище

      Сегодня Вячеслава Дацика признали виновным в хулиганстве, незаконном проникновении в жилище и побоях, отправив на три с половиной года в колонию строго режима. Наказание серьезно смягчили, переквалифицировав разбой на хулиганство.

      В этот день в Василеостровском районном суде было предсказуемо многолюдно. Родные Вячеслава Дацика, журналисты, приставы, традиционно сопровождающие процесс усиленным составом, и его сторонники, уже определившие заботливо выбор занятий борца после освобождения.

      Стас Барецкий, шоумен: «В Москве и Петербурге кладбища будут очищены при помощи Дацика. И он будет занят настоящим делом, за которое будет получать зарплату. У него будет должность вице- президента союза профессиональных могильщиков».

      Поведение борца без правил за моральные устои как-то сразу подсказало, что приговор будет оглашен без сюрпризов. Вячеслав, облаченный в черный спортивный костюм, с окладистой бородой и аккуратно выбритым затылком, спокойно слушал судью и сдержанно улыбался залу, когда ему назначили наказание в виде трех с половиной лет колонии строго режима.

      Нахождение еще полтора года в местах лишения свободы (почти два он уже под стражей) не вызвало у Рыжего Тарзана даже раздражения. Но не сдержалась мама, «подарив» судье похоронный венок.

      Защита приговор восприняла неоднозначно. Конечно, рассчитывали на освобождение в зале суда, но не смогли не оценить переквалификацию сразу по трем статьям, что уменьшило объем обвинения в два раза. И то, что суд признал нарушение прав Дацика.

      Андрей Федорков, адвокат: Мы довольны тем, что суд снял с Вячеслава Дацика обвинения в совершении разбойного нападения.Это уже категория преступлений средней тяжести, я не тяжких. С разбоя на хулиганство.

      Стас Барецкий, расстроенный за друга и, видимо готовый сразу обсудить сотрудничество по совместному проекту, тоже был излишне эмоционален. И команда приставов аккуратно проводила его к выходу.

      Даже если Вячеслав Дацик не примет предложение Стаса Барецкого наводить порядок на кладбищах, не стоит сомневаться: за полтора года Рыжий Тарзан не просто найдет себе занятие, но и создаст новый образ борца. И это в том случае, если высшая апелляционная инстанция не согласится с его доводами, передает корреспондент НТВ Катерина Правдина.

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