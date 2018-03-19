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    Суд вынес приговор Дацику за «голый марш» проституток в Петербурге

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    Суд вынес приговор Дацику за «голый марш» проституток в Петербурге

    Суд вынес приговор Дацику за «голый марш» проституток в Петербурге

    Суд вынес приговор Дацику за «голый марш» проституток в Петербурге

    В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу националиста Вячеслава Дацика, напавшего на подпольный бордель.

    Вячеслав Дацик по решению суда приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в нападении на публичный дом в Петербурге, которое произошло в мае 2016 года.

    Юрий Гершевский, судья: «Дацика приговорить к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

    Дацик также известен как Рыжий Тарзан — под этим псевдонимом он участвовал в боях без правил. Изначально дело против него рассматривалось по обвинению в разбое, но затем было переквалифицировано на статью «Хулиганство». Кроме того, его обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях.

    смотретьВ Питере Рыжий Тарзан атакует нелегальные казино и бордели
    В Питере Рыжий Тарзан атакует нелегальные казино и бордели
    Напомним, ночью 18 мая 2016 года Дацик ворвался в квартиру Васильевском острове, где находился подпольный бордель, с применением силы выгнал голых проституток и их клиентов на улицу, а затем заставил идти в полицию.

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