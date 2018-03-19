Суд вынес приговор Дацику за «голый марш» проституток в Петербурге

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Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу националиста Вячеслава Дацика, напавшего на подпольный бордель.
Вячеслав Дацик по решению суда приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в нападении на публичный дом в Петербурге, которое произошло в мае 2016 года.
Юрий Гершевский, судья: «Дацика приговорить к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима».
Дацик также известен как Рыжий Тарзан — под этим псевдонимом он участвовал в боях без правил. Изначально дело против него рассматривалось по обвинению в разбое, но затем было переквалифицировано на статью «Хулиганство». Кроме того, его обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях.
Напомним, ночью 18 мая 2016 года Дацик ворвался в квартиру Васильевском острове, где находился подпольный бордель, с применением силы выгнал голых проституток и их клиентов на улицу, а затем заставил идти в полицию.
Юрий Гершевский, судья: «Дацика приговорить к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима».
Дацик также известен как Рыжий Тарзан — под этим псевдонимом он участвовал в боях без правил. Изначально дело против него рассматривалось по обвинению в разбое, но затем было переквалифицировано на статью «Хулиганство». Кроме того, его обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях.
Напомним, ночью 18 мая 2016 года Дацик ворвался в квартиру Васильевском острове, где находился подпольный бордель, с применением силы выгнал голых проституток и их клиентов на улицу, а затем заставил идти в полицию.
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