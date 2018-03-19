Петербургский суд встал на сторону обманутого туриста

«Матрёшку-тур» обязали выплатить компенсацию первому из клиентов, который пострадал от действий туроператора.
Десятки несостоявшихся туристов оператора «Матрёшка-тур» получили надежду вернуть деньги за внезапно сгоревшие путевки. Чтобы принять однозначное решение, судье Фрунзенского участка оказалось достаточно одного заседания.
Туроператора обязали компенсировать стоимость путевки вместе с неустойкой и платой за услуги адвоката. Правда, пока компенсацию получил только один покупатель Александр Вохмяков.
За компенсации петербуржцы борются еще с конца 2017 года. В декабре у «Матрёшки-тур» начались проблемы с полетной программой. Фирму даже временно исключили из Федерального реестра туроператоров. И до сегодняшнего заседания денег за сорванные зарубежные каникулы многие клиенты так и не могли получить обратно.
Однако это едва ли не единичный успешный исход: даже в судебном порядке добиться решения в свою пользу получается далеко не у всех истцов. Представители компании игнорируют судебные заседания. При этом туроператор, оставшийся в неоплатном долгу перед своими клиентами, продолжает продавать путевки по низким ценам.
Туроператора обязали компенсировать стоимость путевки вместе с неустойкой и платой за услуги адвоката. Правда, пока компенсацию получил только один покупатель Александр Вохмяков.
За компенсации петербуржцы борются еще с конца 2017 года. В декабре у «Матрёшки-тур» начались проблемы с полетной программой. Фирму даже временно исключили из Федерального реестра туроператоров. И до сегодняшнего заседания денег за сорванные зарубежные каникулы многие клиенты так и не могли получить обратно.
Однако это едва ли не единичный успешный исход: даже в судебном порядке добиться решения в свою пользу получается далеко не у всех истцов. Представители компании игнорируют судебные заседания. При этом туроператор, оставшийся в неоплатном долгу перед своими клиентами, продолжает продавать путевки по низким ценам.
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