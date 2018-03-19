На выборах президента Петербург поддержал Путина, но отметил и Собчак

В Петербурге обработано 100 процентов бюллетеней на выборах президента. Впрочем, избирательский корпус города на Неве всегда стоял немного особняком по явке и тройке лидеров голосования.
На этот раз Северная столица снова в аутсайдерах. Общегородская явка оказалась ниже, чем по России. 18 марта на президентских выборах проголосовали 63,87% петербуржцев. С победителем в Петербурге, как и на остальной территории России, всё бесспорно. У Владимира Путина 75,01% голосов. Со вторым местом тоже без сюрпризов. Павла Грудинина поддержали 9,04% проголосовавших.
Зато тройку лидеров в Северной столице замыкает Ксения Собчак. Дочь первого мэра города захотели увидеть президентом 4,33% петербургских избирателей. Ее региональный результат в 2,5 раза превосходит федеральный показатель в 1,67%, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
При этом Владимир Жириновский, третий по стране, эту невскую битву своей оппонентке проиграл, показав результат хуже собственного ощероссийского на процент с лишним. У Жириновского в Петербурге 4,09%.
Да вдобавок на пятки ему в Петербурге наступает Григорий Явлинский, который именно здесь прыгнул выше головы, получив 3,18%.В то время как по стране у лидера «Яблока» 1,05%.
Существенных изменений не предвидится даже в связи с гипотетическими обжалованиями и пересмотрами. Ведь подавляющее большинство из 46 жалоб на работу участковых комиссий на поверку оказались либо безосновательными, либо незначительными.
В Ленинградской области тенденции почти противоположные Петербургу. Да и явка повыше — почти 67%. А лидер президентской гонки Владимир Путин получил даже большую поддержку, чем в целом по стране. В 47-м регионе у него 79,01% (федеральный рейтинг — 76,6%).
А вот у кандидата от КПРФ Павла Грудинина результат в городе на Неве, наоборот, хуже собственного общероссийского показателя 8,82% на фоне 11,08%. А в остальном всё примерно соответствует распределению голосов в стране.
Отметим, что Ксения Собчак в Ленинградской области проиграла Владимиру Жириновскому третье место, но получила 2,1%, а это ощутимо больше ее федерального показателя в 1,67%.
Так что даже притеснения, на которые жаловались в ее штабе, кивая на 47-й регион, не помешали показать отличный результат. Тем более, что в облизбиркоме, как и в Петербурге, официально не выявили существенных нарушений. Хотя специалисты областной комиссии даже специально проверяли соцсети на предмет сообщений о нарушениях. И там были тревожные заявления. Из Кировского и Ломоносовского районов жаловались на вбросы.
Зато тройку лидеров в Северной столице замыкает Ксения Собчак. Дочь первого мэра города захотели увидеть президентом 4,33% петербургских избирателей. Ее региональный результат в 2,5 раза превосходит федеральный показатель в 1,67%, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
При этом Владимир Жириновский, третий по стране, эту невскую битву своей оппонентке проиграл, показав результат хуже собственного ощероссийского на процент с лишним. У Жириновского в Петербурге 4,09%.
Да вдобавок на пятки ему в Петербурге наступает Григорий Явлинский, который именно здесь прыгнул выше головы, получив 3,18%.В то время как по стране у лидера «Яблока» 1,05%.
Существенных изменений не предвидится даже в связи с гипотетическими обжалованиями и пересмотрами. Ведь подавляющее большинство из 46 жалоб на работу участковых комиссий на поверку оказались либо безосновательными, либо незначительными.
В Ленинградской области тенденции почти противоположные Петербургу. Да и явка повыше — почти 67%. А лидер президентской гонки Владимир Путин получил даже большую поддержку, чем в целом по стране. В 47-м регионе у него 79,01% (федеральный рейтинг — 76,6%).
А вот у кандидата от КПРФ Павла Грудинина результат в городе на Неве, наоборот, хуже собственного общероссийского показателя 8,82% на фоне 11,08%. А в остальном всё примерно соответствует распределению голосов в стране.
Отметим, что Ксения Собчак в Ленинградской области проиграла Владимиру Жириновскому третье место, но получила 2,1%, а это ощутимо больше ее федерального показателя в 1,67%.
Так что даже притеснения, на которые жаловались в ее штабе, кивая на 47-й регион, не помешали показать отличный результат. Тем более, что в облизбиркоме, как и в Петербурге, официально не выявили существенных нарушений. Хотя специалисты областной комиссии даже специально проверяли соцсети на предмет сообщений о нарушениях. И там были тревожные заявления. Из Кировского и Ломоносовского районов жаловались на вбросы.
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