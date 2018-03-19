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    Международные наблюдатели высоко оценили прошедшие президентские выборы. выборы, наблюдатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеждународные наблюдатели высоко оценили прошедшие президентские выборы

    Международные наблюдатели высоко оценили прошедшие президентские выборы

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    Международные наблюдатели высоко оценили прошедшие президентские выборы

    Международные наблюдатели высоко оценили прошедшие президентские выборы

    Международные наблюдатели высоко оценили прошедшие президентские выборы

      Группа международных наблюдателей на выборах президента РФ не заметила серьезных нарушений, при этом делегаты отметили высокую явку и хорошую организацию самого процесса. Об этом сообщили представители миссии во время пресс-конференции в Москве.

      В общей сложности за ходом голосования наблюдали более 1500 иностранцев, которые представляли 115 стран. Большой интерес у наблюдателей вызвала система ГАС «Выборы». Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Аткинсон заявила, что в Соединенном Королевстве пока только еще готовятся внедрить подобную технологию голосования.

      В свою очередь Давэй Пан, представляющий Китай, обратил внимание на качественное изменение в законодательном обеспечении.

      Давэй Пан, директор центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук: «Выборы президента проходили организованно. Они соответствовали законодательству. Второй вывод: во время этих выборов законодательство РФ стало еще более совершенным».

      Эксперты сравнивают эту президентскую кампанию с той, что проходила в 2012 году, и обсуждают общенациональную повестку дня, на фоне которой состоялось нынешнее голосование.

      Александр Ослон, президент фонда «Общественное мнение»: Тогда была озабоченность благополучием. А сегодня — развитие и безопасность. Когда говорилось о том, как растет наш уровень жизни, потребление, накопления и так далее, а сегодня послание президента, по сути, отражает эту актуальную повестку дня — развитие и безопасность.

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