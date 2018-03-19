Международные наблюдатели высоко оценили прошедшие президентские выборы

Группа международных наблюдателей на выборах президента РФ не заметила серьезных нарушений, при этом делегаты отметили высокую явку и хорошую организацию самого процесса. Об этом сообщили представители миссии во время
пресс-конференции в Москве.
В общей сложности за ходом голосования наблюдали более 1500 иностранцев, которые представляли 115 стран. Большой интерес у наблюдателей вызвала система ГАС «Выборы». Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Аткинсон заявила, что в Соединенном Королевстве пока только еще готовятся внедрить подобную технологию голосования.
В свою очередь Давэй Пан, представляющий Китай, обратил внимание на качественное изменение в законодательном обеспечении.
Давэй Пан, директор центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук: «Выборы президента проходили организованно. Они соответствовали законодательству. Второй вывод: во время этих выборов законодательство РФ стало еще более совершенным».
Эксперты сравнивают эту президентскую кампанию с той, что проходила в 2012 году, и обсуждают общенациональную повестку дня, на фоне которой состоялось нынешнее голосование.
Александр Ослон, президент фонда «Общественное мнение»: Тогда была озабоченность благополучием. А сегодня — развитие и безопасность. Когда говорилось о том, как растет наш уровень жизни, потребление, накопления и так далее, а сегодня послание президента, по сути, отражает эту актуальную повестку дня — развитие и безопасность.
В свою очередь Давэй Пан, представляющий Китай, обратил внимание на качественное изменение в законодательном обеспечении.
Давэй Пан, директор центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук: «Выборы президента проходили организованно. Они соответствовали законодательству. Второй вывод: во время этих выборов законодательство РФ стало еще более совершенным».
Эксперты сравнивают эту президентскую кампанию с той, что проходила в 2012 году, и обсуждают общенациональную повестку дня, на фоне которой состоялось нынешнее голосование.
Александр Ослон, президент фонда «Общественное мнение»: Тогда была озабоченность благополучием. А сегодня — развитие и безопасность. Когда говорилось о том, как растет наш уровень жизни, потребление, накопления и так далее, а сегодня послание президента, по сути, отражает эту актуальную повестку дня — развитие и безопасность.
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