Путин набрал почти 71% голосов в Москве

Владимир Путин на состоявшихся 18 марта выборах президента России набрал по Москве почти 71% голосов избирателей.
Валентин Горбунов, председатель Мосгоризбиркома: «Явка была высокая, в том числе и за счет создания праздничной атмосферы. Путин набрал почти 71% голосов избирателей по Москве».
На втором месте в российской столице кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,47%, на третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,7%.
Ксения Собчак заняла четвертое место — 4,08%. Григорий Явлинский набрал 3,17%, Борис Титов — 1,56%, Сергей Бабурин — 0,96%, Максим Сурайкин — 0,72%.
Явка в мегаполисе составила 59,95%. Эти цифры превышают показатели выборов 2012 года, сообщает РИА Новости.
В течение процедуры подсчета голосов избирателей в столице не было зафиксировано ни одного нарушения, заявил Горбунов.
Валентин Горбунов: «Ни одного конфликта, ни одного наблюдения наблюдателей, ни одной жалобы со стороны наблюдателей во время подсчета голосов зафиксировано не было. То есть все были настроены на конструктивную работу».
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий по стране, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,67% голосов. Согласно сведениям ЦИК, явка избирателей составила 67,47%.
На втором месте в российской столице кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,47%, на третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,7%.
Ксения Собчак заняла четвертое место — 4,08%. Григорий Явлинский набрал 3,17%, Борис Титов — 1,56%, Сергей Бабурин — 0,96%, Максим Сурайкин — 0,72%.
Явка в мегаполисе составила 59,95%. Эти цифры превышают показатели выборов 2012 года, сообщает РИА Новости.
В течение процедуры подсчета голосов избирателей в столице не было зафиксировано ни одного нарушения, заявил Горбунов.
Валентин Горбунов: «Ни одного конфликта, ни одного наблюдения наблюдателей, ни одной жалобы со стороны наблюдателей во время подсчета голосов зафиксировано не было. То есть все были настроены на конструктивную работу».
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий по стране, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,67% голосов. Согласно сведениям ЦИК, явка избирателей составила 67,47%.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии