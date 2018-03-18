Путина ждут в его штабе, «чтобы разделить радость»

Президент России Владимир Путин, который участвует в проходящих выборах главы государства как самовыдвиженец, может позднее посетить свой избирательный штаб. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сопредседатель штаба, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва сообщила ТАСС, что соратники ждут визита Владимира Путина.
Елена Шмелёва, глава образовательного центра «Сириус», сопредседатель штаба Владимира Путина: «Конечно, мы надеемся, что это все произойдет (визит Путина в штаб), и мы вместе разделим радость».
Напомним, что после обработки 21,33% протоколов Владимир Путин лидирует с 71,97% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (15,9%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,96%). Такие данные приводит ЦИК РФ.
Елена Шмелёва, глава образовательного центра «Сириус», сопредседатель штаба Владимира Путина: «Конечно, мы надеемся, что это все произойдет (визит Путина в штаб), и мы вместе разделим радость».
Напомним, что после обработки 21,33% протоколов Владимир Путин лидирует с 71,97% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (15,9%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,96%). Такие данные приводит ЦИК РФ.
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