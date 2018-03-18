ЦИК: Путин лидирует на выборах с 71,97%

ЦИК огласил первые результаты президентских выборов.
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После обработки 21,33% протоколов Владимир Путин лидирует с 71,97% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (15,9%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,96%).
Далее следует Ксения Собчак (1,39%). Следом идет Григорий Явлинский (0,77%). Сергей Бабурин набирает 0,62% голосов, Максим Сурайкин — 0,61%, а Борис Титов — 0,59%.
Между тем ВЦИОМ огласил результаты экзитпола. По результатам опроса, Владимир Путин набрал 73,9% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), а третье — Владимир Жириновский (6,7%).
Далее следует Ксения Собчак (1,39%). Следом идет Григорий Явлинский (0,77%). Сергей Бабурин набирает 0,62% голосов, Максим Сурайкин — 0,61%, а Борис Титов — 0,59%.
Между тем ВЦИОМ огласил результаты экзитпола. По результатам опроса, Владимир Путин набрал 73,9% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), а третье — Владимир Жириновский (6,7%).
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