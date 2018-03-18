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    ЦИК: провокации на выборах президента России наблюдались по всему миру

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    • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay
    ЦИК: провокации на выборах президента России наблюдались по всему миру

    ЦИК: провокации на выборах президента России наблюдались по всему миру

    ЦИК: провокации на выборах президента России наблюдались по всему миру
  • Фото: Reuters © 2018, Hannah Mckay

    • В Центризбиркоме сообщили, что во многих странах мира во время голосования россиян на выборах президента готовились «провокационные акции».

    Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК Василий Лихачев. По его словам, провокации готовились во многих странах, в том числе в США и Новой Зеландии.

    Василий Лихачев, член ЦИК: «В США антироссийские элементы, особенно в Сан-Франциско, штат Калифорния, и, наверное, в Нью-Йорке, достаточно активно готовились к такого рода провокационным акциям. Идет расследование каждого факта».

    Лихачев добавил, что все случаи попыток сорвать выборы на зарубежных участках будут внимательно изучены в ЦИК.

    Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что во время досрочного голосования на выборах президента в отдельных штатах «были факты провокаций». В частности, рассказал Антонов, «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Также, по словам посла, в адрес людей, которые предоставили свои помещения для избирательных участков, поступали угрозы.

    Между тем ранее в ЦИК отметили, что на выборах президента за рубежом наблюдается высокая явка избирателей. Среди городов, показавших высокую явку — Токио, Берлин, Прага, Милан и Рига. Там у избирательных участков собирались солидные очереди. Кроме того, множество россиян голосуют на избирательных участках на популярных зарубежных курортах — Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.

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