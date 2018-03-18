ЦИК: провокации на выборах президента России наблюдались по всему миру

В Центризбиркоме сообщили, что во многих странах мира во время голосования россиян на выборах президента готовились «провокационные акции».
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Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК Василий Лихачев. По его словам, провокации готовились во многих странах, в том числе в США и Новой Зеландии.
Василий Лихачев, член ЦИК: «В США антироссийские элементы, особенно в Сан-Франциско, штат Калифорния, и, наверное, в Нью-Йорке, достаточно активно готовились к такого рода провокационным акциям. Идет расследование каждого факта».
Лихачев добавил, что все случаи попыток сорвать выборы на зарубежных участках будут внимательно изучены в ЦИК.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что во время досрочного голосования на выборах президента в отдельных штатах «были факты провокаций». В частности, рассказал Антонов, «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Также, по словам посла, в адрес людей, которые предоставили свои помещения для избирательных участков, поступали угрозы.
Между тем ранее в ЦИК отметили, что на выборах президента за рубежом наблюдается высокая явка избирателей. Среди городов, показавших высокую явку — Токио, Берлин, Прага, Милан и Рига. Там у избирательных участков собирались солидные очереди. Кроме того, множество россиян голосуют на избирательных участках на популярных зарубежных курортах — Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.
Василий Лихачев, член ЦИК: «В США антироссийские элементы, особенно в Сан-Франциско, штат Калифорния, и, наверное, в Нью-Йорке, достаточно активно готовились к такого рода провокационным акциям. Идет расследование каждого факта».
Лихачев добавил, что все случаи попыток сорвать выборы на зарубежных участках будут внимательно изучены в ЦИК.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что во время досрочного голосования на выборах президента в отдельных штатах «были факты провокаций». В частности, рассказал Антонов, «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Также, по словам посла, в адрес людей, которые предоставили свои помещения для избирательных участков, поступали угрозы.
Между тем ранее в ЦИК отметили, что на выборах президента за рубежом наблюдается высокая явка избирателей. Среди городов, показавших высокую явку — Токио, Берлин, Прага, Милан и Рига. Там у избирательных участков собирались солидные очереди. Кроме того, множество россиян голосуют на избирательных участках на популярных зарубежных курортах — Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.
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