Посол сообщил о провокациях на выборах президента России в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США на досрочных выборах президента России произошли провокации.

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Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне: «Не могу вам сказать, что прошло на 100% так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, этого не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию».



В частности, рассказал Антонов, «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Также, по словам посла, в адрес людей, «которые дали добро на использование своих помещений для голосования» поступали угрозы. «Им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого», — пояснил Антонов.



Анатолий Антонов: «Я считаю, что это очень плохо. Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы».



Ранее сообщалось, что на выборах президента за рубежом наблюдается высокая явка избирателей. Так, о настоящем ажиотаже и рекордной явке рассказали в участковой избирательной комиссии в Токио. Также сообщения о высокой явке приходят из Берлина, Праги, Милана, Риги и других европейских городов. Там у избирательных участков появились солидные очереди.



Кроме того, множество россиян голосуют на избирательных участках на популярных зарубежных курортах — Гоа (Индия), Пхукете и Паттайе (Таиланд) и других.



Отметим, что к 18 марта было открыто 394 избирательных участка в 144 странах. При этом на прошлых президентских выборах их было 378, а думских — 365.