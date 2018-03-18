Бес памяти: во время марша легионеров СС в Риге запретили митинг антифашистов

Шествие в честь легионеров СС — это не государственный праздник Латвии, но каждый год националисты идут маршем по центру Риги официально, с разрешения мэрии и даже под охраной. В этом году в колонне шли также литовские и эстонские коллаборационисты. В этих странах их теперь считают не пособниками нацистов, а героями, борцами за независимость.
Легионерам СС и неонацистам теперь почет и уважение. Им дарят цветы, радостно машут из толпы — прямо как в 1941 году. Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс говорит, что не видит в этом ничего странного. Он националист, и его партия поддерживает марши легионеров СС. Политик считает, что Гитлер был освободителем для прибалтов.
Александр Кирштейнс, депутат Сейма Латвии от партии «Национальное объединение»: «Идея такая, что все, что годится для или годилось для восстановления независимости Балтийских государств — все это на пользу, независимо от того, сотрудничали эти легионеры с Вермахтом, как финны, или они были в партизанском движении».
Историк Артур Жвинкилс объясняет: надо помнить, что такое легион СС. Это служба немецкой нацистской армии. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии из двух гренадерских дивизий. Он насчитывал около 150 тысяч человек. Вступали туда добровольно. И на самом деле латышские легионеры шли сражаться не за независимость Латвии, а за Третий рейх.
Артур Жвинкилс, историк, исследователь Института истории государства Латвийского университета: «То, что они говорят — легион боролся за независимость Латвии — это в чистейшем виде та пропаганда, которую использовали в 43-м — 44-м годах. Гитлер никогда не давал таких обещаний, никогда, до последнего дня не давал и не сказал, что Латвия будет в составе Германии или ее ждет полная независимость — об этом вообще речь не шла. Так что это день не для шествия, а день траура».
Латышские коллаборационисты были причастны и к Холокосту. В ноябре 1941 года в Риге было создано большое гетто. Евреев насильно выгоняли из домов и доставляли сюда местные, латыши. Они же охраняли гетто, и при их же конвоировании меньше чем через месяц евреев отправили в печально известный Румбальский лес, где их всех — почти 26 тысяч человек — расстреляли.
Латвия и Литва поставили мрачный рекорд за время Холокоста — в обоих странах уничтожили фактически 95 процентов коренного еврейского населения Прибалтики. Но об этом в высоких кабинетах, и на школьных уроках истории теперь предпочитают не говорить. Зато недавно с пафосом представили новую книгу об истории концлагеря Саласпилс, в которой нет ни слова о пытках и расстрелах, но есть красивые портреты, фотографии, как узников хорошо кормят, открытки на дни рождения.
Елене Грибун было 7 лет, когда вместе с мамой и двумя сестрами она попала в Саласпилс. Их забрали из дома в деревне в псковской области латышские легионеры. Она помнит, как евреев водили на расстрел, как у малолетних узников брали кровь для солдат, и многие дети после таких процедур умирали.
Елена Грибун, бывшая малолетняя узница концлагеря Саласпилс: «Теперь уже двадцатилетние ничего не знают про Саласпилс — что вы, чуть ли не пионерский лагерь был! Думаю, ну как так можно? Вы же родились все после войны! Как можно не верить всем, кто прошел этот путь?»
Тем временем на шествии легионеров всячески оберегали не только от журналистов, но и от антифашистов. Обычно одновременно с шествием легионеров СС в Риге проходит антифашистский пикет. В этом году его запретили, но люди все равно пришли, чтобы высказать свою позицию.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Александр Кирштейнс, депутат Сейма Латвии от партии «Национальное объединение»: «Идея такая, что все, что годится для или годилось для восстановления независимости Балтийских государств — все это на пользу, независимо от того, сотрудничали эти легионеры с Вермахтом, как финны, или они были в партизанском движении».
Историк Артур Жвинкилс объясняет: надо помнить, что такое легион СС. Это служба немецкой нацистской армии. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии из двух гренадерских дивизий. Он насчитывал около 150 тысяч человек. Вступали туда добровольно. И на самом деле латышские легионеры шли сражаться не за независимость Латвии, а за Третий рейх.
Артур Жвинкилс, историк, исследователь Института истории государства Латвийского университета: «То, что они говорят — легион боролся за независимость Латвии — это в чистейшем виде та пропаганда, которую использовали в 43-м — 44-м годах. Гитлер никогда не давал таких обещаний, никогда, до последнего дня не давал и не сказал, что Латвия будет в составе Германии или ее ждет полная независимость — об этом вообще речь не шла. Так что это день не для шествия, а день траура».
Латышские коллаборационисты были причастны и к Холокосту. В ноябре 1941 года в Риге было создано большое гетто. Евреев насильно выгоняли из домов и доставляли сюда местные, латыши. Они же охраняли гетто, и при их же конвоировании меньше чем через месяц евреев отправили в печально известный Румбальский лес, где их всех — почти 26 тысяч человек — расстреляли.
Латвия и Литва поставили мрачный рекорд за время Холокоста — в обоих странах уничтожили фактически 95 процентов коренного еврейского населения Прибалтики. Но об этом в высоких кабинетах, и на школьных уроках истории теперь предпочитают не говорить. Зато недавно с пафосом представили новую книгу об истории концлагеря Саласпилс, в которой нет ни слова о пытках и расстрелах, но есть красивые портреты, фотографии, как узников хорошо кормят, открытки на дни рождения.
Елене Грибун было 7 лет, когда вместе с мамой и двумя сестрами она попала в Саласпилс. Их забрали из дома в деревне в псковской области латышские легионеры. Она помнит, как евреев водили на расстрел, как у малолетних узников брали кровь для солдат, и многие дети после таких процедур умирали.
Елена Грибун, бывшая малолетняя узница концлагеря Саласпилс: «Теперь уже двадцатилетние ничего не знают про Саласпилс — что вы, чуть ли не пионерский лагерь был! Думаю, ну как так можно? Вы же родились все после войны! Как можно не верить всем, кто прошел этот путь?»
Тем временем на шествии легионеров всячески оберегали не только от журналистов, но и от антифашистов. Обычно одновременно с шествием легионеров СС в Риге проходит антифашистский пикет. В этом году его запретили, но люди все равно пришли, чтобы высказать свою позицию.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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