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    МИД РФ назвал «позорной сходкой» марш легионеров СС в Риге

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    • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins
    МИД РФ назвал «позорной сходкой» марш легионеров СС в Риге

    МИД РФ назвал «позорной сходкой» марш легионеров СС в Риге

    МИД РФ назвал «позорной сходкой» марш легионеров СС в Риге
  • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins

    • Шествия бывших легионеров СС и попытки придать им официальный статус вызывают чувство брезгливости, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

    Российское внешнеполитическое ведомство осудило марш бывших легионеров СС, который прошел в пятницу в Риге, назвав его позором для современной Европы. Об этом говорится в официальном комментарии, выпущенном министерством в пятницу.

    В МИД России также отметили, что марш прошел при фактической поддержке властей Латвии.

    смотретьПо улицам Риги маршем прошли бывшие легионеры СС
    По улицам Риги маршем прошли бывшие легионеры СС
    МИД РФ: «Обращает на себя внимание, что в ходе шествия этих „невинных жертв и защитников свободы“ заботливо опекали депутаты правящей коалиции. Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус».

    В ведомстве призвали профильные организации и все мировое сообщество дать оценку проведению подобных шествий в Латвии.

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