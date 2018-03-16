МИД РФ назвал «позорной сходкой» марш легионеров СС в Риге

Шествия бывших легионеров СС и попытки придать им официальный статус вызывают чувство брезгливости, говорится в официальном комментарии МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство осудило марш бывших легионеров СС, который прошел в пятницу в Риге, назвав его позором для современной Европы. Об этом говорится в официальном комментарии, выпущенном министерством в пятницу.
В МИД России также отметили, что марш прошел при фактической поддержке властей Латвии.
МИД РФ: «Обращает на себя внимание, что в ходе шествия этих „невинных жертв и защитников свободы“ заботливо опекали депутаты правящей коалиции. Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус».
В ведомстве призвали профильные организации и все мировое сообщество дать оценку проведению подобных шествий в Латвии.
В МИД России также отметили, что марш прошел при фактической поддержке властей Латвии.
МИД РФ: «Обращает на себя внимание, что в ходе шествия этих „невинных жертв и защитников свободы“ заботливо опекали депутаты правящей коалиции. Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус».
В ведомстве призвали профильные организации и все мировое сообщество дать оценку проведению подобных шествий в Латвии.
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