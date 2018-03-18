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    Асад прибыл на передовую и сфотографировался с военными

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    • Фото: @SANAEnOfficial / twitter.com
    Асад прибыл на передовую и сфотографировался с военными

    Асад прибыл на передовую и сфотографировался с военными

    Асад прибыл на передовую и сфотографировался с военными
  • Фото: @SANAEnOfficial / twitter.com

    • Сирийский президент Башар Асад совершил неожиданный визит в район Восточная Гута под Дамаском.

    Сирийский лидер побывал на передовой и встретился с военными, которые продолжают бороться с боевиками.

    Башар Асад сфотографировался с бойцами правительственных сил.



    Между тем сирийское агентство SANA сообщает, что за прошедшие часы военные смогли добиться успехов в Восточной Гуте. В частности, от террористов были освобождены поселки Сакба и Кафр-Батна. Боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике.

    Отметим, что боевики, засевшие в Восточной Гуте, не раз устраивали обстрелы Дамаска. Кроме того, террористы мешают выходу мирных жителей по гуманитарным коридорам, открытым российскими военными.

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