Асад прибыл на передовую и сфотографировался с военными

Сирийский президент Башар Асад совершил неожиданный визит в район Восточная Гута под Дамаском.
Сирийский лидер побывал на передовой и встретился с военными, которые продолжают бороться с боевиками.
Башар Асад сфотографировался с бойцами правительственных сил.
Между тем сирийское агентство SANA сообщает, что за прошедшие часы военные смогли добиться успехов в Восточной Гуте. В частности, от террористов были освобождены поселки Сакба и Кафр-Батна. Боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике.
Отметим, что боевики, засевшие в Восточной Гуте, не раз устраивали обстрелы Дамаска. Кроме того, террористы мешают выходу мирных жителей по гуманитарным коридорам, открытым российскими военными.
Башар Асад сфотографировался с бойцами правительственных сил.
President Bashar al-Assad with the heroes of Syrian Arab Army at the front lines in #Eastern_Ghouta pic.twitter.com/iQDWDzVW2b— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) 18 марта 2018 г.
Между тем сирийское агентство SANA сообщает, что за прошедшие часы военные смогли добиться успехов в Восточной Гуте. В частности, от террористов были освобождены поселки Сакба и Кафр-Батна. Боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике.
Отметим, что боевики, засевшие в Восточной Гуте, не раз устраивали обстрелы Дамаска. Кроме того, террористы мешают выходу мирных жителей по гуманитарным коридорам, открытым российскими военными.
Комментарии