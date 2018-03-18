В Петербурге на избирательные участки идут семьями и офисными коллективами

На европейской части России голосование на выборах президента в самом разгаре.
Петербуржцы голосуют активно, можно даже сказать, командно. Явка, по данным горизбиркома, выше, чем на прошлых выборах. Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, в этом году в Северной столице многие воспользовались предоставленной возможностью и голосуют не каждый у себя рядом с домом, а целыми коллективами, компаниями, офисами, отделами. В итоге на некоторых участках выстраиваются большие очереди.
Очень эффектно пришли на голосование хоккеисты петербургского клуба СКА. Их ждали не только сотрудники избирательной комиссии, но и десятки фанатов. Было громко. Прежде чем поставить галочку в бюллетенях, спортсменам пришлось дать десятки автографов. Именно игроки СКА составили костяк российской сборной, выигравшей в этом году золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. Команда большая, поначалу хоккеисты даже в зал для голосования заходили пятерками, словно на лед.
Могло быть громко и на другом участке, где вместе голосовали байкеры. Но на улице зима, гололед и поэтому брутальные мужчины в основном на метро приехали, лишь один трицикл припарковали рядом. Своеобразную очередь на участке создала и многодетная семья Чепцовых. Супружеская пара Ирина и Роман воспитывает шестерых детей, пришли все вместе. Двое старших сыновей сегодня голосовали впервые.
На двух участках в Петербурге попытались запретить фотографирование с использование смартфонов. По сути, гражданам запретили пользоваться телефонами. Но избирком пояснил, что сотрудники участков не имеют таких полномочий, иначе как бы все узнали, что в Ленинградской области один из избирателей появился в костюме новой российской ракеты «Сармат». Сотрудников комиссии это не смутило, личность подтвердить костюм не помешал, после чего человек-ракета смог проголосовать.
Очень эффектно пришли на голосование хоккеисты петербургского клуба СКА. Их ждали не только сотрудники избирательной комиссии, но и десятки фанатов. Было громко. Прежде чем поставить галочку в бюллетенях, спортсменам пришлось дать десятки автографов. Именно игроки СКА составили костяк российской сборной, выигравшей в этом году золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. Команда большая, поначалу хоккеисты даже в зал для голосования заходили пятерками, словно на лед.
Могло быть громко и на другом участке, где вместе голосовали байкеры. Но на улице зима, гололед и поэтому брутальные мужчины в основном на метро приехали, лишь один трицикл припарковали рядом. Своеобразную очередь на участке создала и многодетная семья Чепцовых. Супружеская пара Ирина и Роман воспитывает шестерых детей, пришли все вместе. Двое старших сыновей сегодня голосовали впервые.
На двух участках в Петербурге попытались запретить фотографирование с использование смартфонов. По сути, гражданам запретили пользоваться телефонами. Но избирком пояснил, что сотрудники участков не имеют таких полномочий, иначе как бы все узнали, что в Ленинградской области один из избирателей появился в костюме новой российской ракеты «Сармат». Сотрудников комиссии это не смутило, личность подтвердить костюм не помешал, после чего человек-ракета смог проголосовать.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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