Под Петербургом проголосовал избиратель в костюме баллистической ракеты «Сармат»

На одном из избирательных участков в Ленинградской области свой гражданский долг исполнил молодой человек, чей внешний вид заставил работников комиссии испугаться и улыбнуться.
В деревне Горбунки вслед за избирателями в костюмах рыцарей на выборы президента пришел человек-ракета. Местный житель смастерил костюм в виде межконтинентальной ракеты «Сармат».
Сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев передает, что наряд не помешал комиссии на избирательном участке подтвердить личность гражданина, после чего мужчина получил бюллетень и отправился в кабинку голосования.
Появление человека-ракеты вызвало оживление избирателей, с мужчиной в костюме люди стали активно фотографироваться.
Сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев передает, что наряд не помешал комиссии на избирательном участке подтвердить личность гражданина, после чего мужчина получил бюллетень и отправился в кабинку голосования.
Появление человека-ракеты вызвало оживление избирателей, с мужчиной в костюме люди стали активно фотографироваться.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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