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    Под Петербургом проголосовал избиратель в костюме баллистической ракеты «Сармат». Санкт-Петербург, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Петербургом проголосовал избиратель в костюме баллистической ракеты «Сармат»

    Под Петербургом проголосовал избиратель в костюме баллистической ракеты «Сармат»

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    • Фото: lomolenobl.ru
    Под Петербургом проголосовал избиратель в костюме баллистической ракеты «Сармат»

    Под Петербургом проголосовал избиратель в костюме баллистической ракеты «Сармат»

    Под Петербургом проголосовал избиратель в костюме баллистической ракеты «Сармат»
    • Фото: lomolenobl.ru

      • На одном из избирательных участков в Ленинградской области свой гражданский долг исполнил молодой человек, чей внешний вид заставил работников комиссии испугаться и улыбнуться.

      В деревне Горбунки вслед за избирателями в костюмах рыцарей на выборы президента пришел человек-ракета. Местный житель смастерил костюм в виде межконтинентальной ракеты «Сармат».

      Сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев передает, что наряд не помешал комиссии на избирательном участке подтвердить личность гражданина, после чего мужчина получил бюллетень и отправился в кабинку голосования.

      Появление человека-ракеты вызвало оживление избирателей, с мужчиной в костюме люди стали активно фотографироваться.
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