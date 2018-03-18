Жаждущая мести жена настигла украинского политолога Ковтуна

Обманутая жена украинского политолога и завсегдатая политических
ТВ-шоу Вячеслава Ковтуна приехала в Москву и высказала все, что думает о своем неверном супруге.
Неделю назад в программе «Новые русские сенсации» верная жена Вячеслава Ковтуна ославила своего супруга на весь мир. Без объявления информационной войны Юля Ковтун вероломно рассказала, как 27 лет терпела оратории киевского соловья: как он ей изменял, бил, а она снимала побои и прощала его.
Смачные обвинения, как киевский торт в лицо, растеклись по светлому образу борца за европейские ценности. Ковтуну пришлось уйти в глухую защиту. Он смело называл обвинения в домашнем насилии клеветой и наветами. А то, что она совсем недавно застукала его в своей постели с любовницей, — так это с кем не бывает?
Для Ковтуна это был спор на безопасном расстоянии. Бывшая жена в Киеве, он — на гастролях в Москве. Дотянуться — руки коротки. Изящно парируя все обвинения, Ковтун не догадывался, что его Юлия уже вылетает из Киева, чтобы бросить последнее «подлец» своему неверному прямо в глаза. У нее в этот момент происходило крушение стереотипов. Жертва пропаганды собственного мужа, Юлия Ковтун была искренне удивлена, что ее пропустила «страна-агрессор». Улица Академика Королева, 12. Телецентр «Останкино». Юлия знает, где надо ловить Ковтуна на живца. Она застает его врасплох, оборвав на полуслове. Если бы к этому дню у Вячеслава Николаевича сохранились волосы, они, наверняка, зашевелились и встали дыбом. Пылающий гневом взгляд и тяжелая рука супруги — в опасной близости от лица украинской демократии. Переговоры она ведет с позиции силы.
Юлия Ковтун: «Я не хочу тебя больше видеть ни в своем доме, ни в своей семье, не в своей жизни, и я надеюсь, что это так и произойдет. Это мой дом, моя семья и моя жизнь, а ты мне мешаешь строить свою новую жизнь».
Битва за незалежность от семейной тирании начинается с козырей. Вернее, с козырной дамы
Юлия Ковтун: «Я счастлива, я любима, я люблю, а из-за тебя, подлеца, я вынуждена скитаться, потому что я не могу находиться в своем доме. Твоя тварь мариупольская, донецкая, если я еще раз застану в своем доме, поверь мне, мало не покажется!»
Последний и решительный бой Ковтун против Ковтуна, скандальная кульминация и оглушительная развязка битвы за славу — в программе «Новые русские сенсации».
Смачные обвинения, как киевский торт в лицо, растеклись по светлому образу борца за европейские ценности. Ковтуну пришлось уйти в глухую защиту. Он смело называл обвинения в домашнем насилии клеветой и наветами. А то, что она совсем недавно застукала его в своей постели с любовницей, — так это с кем не бывает?
Для Ковтуна это был спор на безопасном расстоянии. Бывшая жена в Киеве, он — на гастролях в Москве. Дотянуться — руки коротки. Изящно парируя все обвинения, Ковтун не догадывался, что его Юлия уже вылетает из Киева, чтобы бросить последнее «подлец» своему неверному прямо в глаза. У нее в этот момент происходило крушение стереотипов. Жертва пропаганды собственного мужа, Юлия Ковтун была искренне удивлена, что ее пропустила «страна-агрессор». Улица Академика Королева, 12. Телецентр «Останкино». Юлия знает, где надо ловить Ковтуна на живца. Она застает его врасплох, оборвав на полуслове. Если бы к этому дню у Вячеслава Николаевича сохранились волосы, они, наверняка, зашевелились и встали дыбом. Пылающий гневом взгляд и тяжелая рука супруги — в опасной близости от лица украинской демократии. Переговоры она ведет с позиции силы.
Юлия Ковтун: «Я не хочу тебя больше видеть ни в своем доме, ни в своей семье, не в своей жизни, и я надеюсь, что это так и произойдет. Это мой дом, моя семья и моя жизнь, а ты мне мешаешь строить свою новую жизнь».
Битва за незалежность от семейной тирании начинается с козырей. Вернее, с козырной дамы
Юлия Ковтун: «Я счастлива, я любима, я люблю, а из-за тебя, подлеца, я вынуждена скитаться, потому что я не могу находиться в своем доме. Твоя тварь мариупольская, донецкая, если я еще раз застану в своем доме, поверь мне, мало не покажется!»
Последний и решительный бой Ковтун против Ковтуна, скандальная кульминация и оглушительная развязка битвы за славу — в программе «Новые русские сенсации».
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