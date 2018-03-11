Любовный Майдан: как главный украинец российского телевидения обманывал и унижал жену

Киевский эксперт Вячеслав Ковтун — постоянный участник политических
ток-шоу различного калибра. В телевизионных дискуссиях он практически всегда выходит сухим из воды. Но мало кто знает, что под исподним он скрывает подмоченную репутацию.
Вячеслав Ковтун — это «Макиавелли» счастливой и демократической Украины, о котором на самой Украине мало кто знает. Публичный мужчина с увлекательной телевизионной судьбой и невероятно богатой личной жизнью, он, как заправский двойной агент, не только работает на две страны, но и живет на две семьи. Пока знатный трибун отчаянно надрывается у «москалей» в командировках, дома тоскует обманутая официальная жена. И еще одна жена — не официальная.
Премьера законной супруги Вячеслава Ковтуна на российском телевидении: она терпела его выкрутасы двадцать семь лет — и сегодня решила припомнить всё и нанести удар по самому больному месту. В беседе с журналистами НТВ она показала истинное лицо борца за европейские ценности — без прикрас, полутонов и намеков.
Как целых восемь лет Ковтуну удавалось жить сразу с двумя женщинами? Как он унижал свою первую жену? И почему унижался сам, стоя перед ней на коленях в луже? Кто кого бил: он — ее или она — его? Почему Ковтун ушел к женщине, которая годится ему в дочери? Новый портрет Ковтуна, совсем не похожий на карикатуру, — в программе «Новые русские сенсации».
Премьера законной супруги Вячеслава Ковтуна на российском телевидении: она терпела его выкрутасы двадцать семь лет — и сегодня решила припомнить всё и нанести удар по самому больному месту. В беседе с журналистами НТВ она показала истинное лицо борца за европейские ценности — без прикрас, полутонов и намеков.
Как целых восемь лет Ковтуну удавалось жить сразу с двумя женщинами? Как он унижал свою первую жену? И почему унижался сам, стоя перед ней на коленях в луже? Кто кого бил: он — ее или она — его? Почему Ковтун ушел к женщине, которая годится ему в дочери? Новый портрет Ковтуна, совсем не похожий на карикатуру, — в программе «Новые русские сенсации».
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