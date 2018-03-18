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    Эрдоган объявил об освобождении сирийского Африна от террористов

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    Эрдоган объявил об освобождении сирийского Африна от террористов

    Эрдоган объявил об освобождении сирийского Африна от террористов

    Эрдоган объявил об освобождении сирийского Африна от террористов
  • Фото: Associated Press © 2018, Emrah Gurel

    • Сирийская оппозиция и турецкие военные установили контроль над сирийским городом Африном, заявил президент Турции.

    Отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые вооруженными силами Турции, вошли в сирийский город Африн. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «К 8:30 18 марта части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африном и очистили его от террористов».

    В настоящее время, добавил президент, турецкие военные освобождают Африн «от следов террористов»: разминируют здания и восстанавливают инфраструктуру города.

    Напомним, Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Турция утверждает, что операция проводится для освобождения региона от террористов, к которым приравнивает и сирийских курдов. Официальный Дамаск категорически осуждает действия Турции в Африне, подчеркивая, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.

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