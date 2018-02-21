Курды подтвердили прибытие в Африн сирийских ополченцев

Сирийские ополченцы, выступающие на стороне официального Дамаска, благополучно добрались до Африна, сообщил представитель курдских сил самообороны.
Колонна Сирийских национальных сил, лояльных официальному Дамаску, вошла в Африн, где сейчас проходит турецкая военная операция. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.
Ряд СМИ сообщил о начале продвижения сирийских ополченцев в район Африна накануне, однако позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия обстреляла дорогу, по которой шла колонна автобусов, и ополченцы отступили. Эрдоган назвал этот инцидент исчерпанным.
Рейзан Хеду, официальный представитель курдских сил самообороны: «Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что он остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны, силы уже в Афине».
Хеду сообщил, что под артиллерийский обстрел на въезде в район Африна попали журналисты, который освещали передвижение колонны.
Анкара ведет военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов в Африне с 20 января. Турецкие власти настаивают, что целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск осуждает действия Турции и заявляет, что Африн — неотъемлемая часть Сирии. В МИД РФ заявляли о необходимости прямого диалога Турции с официальными сирийскими властями.
Ряд СМИ сообщил о начале продвижения сирийских ополченцев в район Африна накануне, однако позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия обстреляла дорогу, по которой шла колонна автобусов, и ополченцы отступили. Эрдоган назвал этот инцидент исчерпанным.
Рейзан Хеду, официальный представитель курдских сил самообороны: «Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что он остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны, силы уже в Афине».
Хеду сообщил, что под артиллерийский обстрел на въезде в район Африна попали журналисты, который освещали передвижение колонны.
Анкара ведет военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов в Африне с 20 января. Турецкие власти настаивают, что целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск осуждает действия Турции и заявляет, что Африн — неотъемлемая часть Сирии. В МИД РФ заявляли о необходимости прямого диалога Турции с официальными сирийскими властями.
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