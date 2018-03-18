Вступили в силу изменения в ПДД о ношении светоотражающих жилетов

С этого дня в России водителей, покинувших автомобиль на трассе за городом в темное время суток без светоотражающей куртки или жилета, будут штрафовать.
С 18 марта 2018 года автомобилисты обязаны носить светоотражающие жилеты или куртки со светоотражающими полосами при остановке и выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.
Сообщение пресс-центра МВД России: «Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах. Положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации».
В МВД напомнили, что водители, покидающие салон своего автомобиля на плохо освещенной трассе в темной одежде, часто остаются незамеченными другими водителями проезжающих по этой трассе машин, что приводит к несчастным случаям, цитирует ТАСС.
Напомним, нарушителям нового правила может грозить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.
Сообщение пресс-центра МВД России: «Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах. Положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации».
В МВД напомнили, что водители, покидающие салон своего автомобиля на плохо освещенной трассе в темной одежде, часто остаются незамеченными другими водителями проезжающих по этой трассе машин, что приводит к несчастным случаям, цитирует ТАСС.
Напомним, нарушителям нового правила может грозить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.
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