Только вперед <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Только вперед 16+
    •  

    Вступили в силу изменения в ПДД о ношении светоотражающих жилетов

    комментировать

    Вступили в силу изменения в ПДД о ношении светоотражающих жилетов

    Вступили в силу изменения в ПДД о ношении светоотражающих жилетов

    С этого дня в России водителей, покинувших автомобиль на трассе за городом в темное время суток без светоотражающей куртки или жилета, будут штрафовать.

    С 18 марта 2018 года автомобилисты обязаны носить светоотражающие жилеты или куртки со светоотражающими полосами при остановке и выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

    Сообщение пресс-центра МВД России: «Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах. Положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации».

    В МВД напомнили, что водители, покидающие салон своего автомобиля на плохо освещенной трассе в темной одежде, часто остаются незамеченными другими водителями проезжающих по этой трассе машин, что приводит к несчастным случаям, цитирует ТАСС.

    смотретьВодителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта
    Водителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта
    Напомним, нарушителям нового правила может грозить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru