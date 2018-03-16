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    Водителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта. автомобили, ГИБДД, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта

    Водителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта

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    Водителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта

    Водителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта

    Водителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта

      Совсем мало времени осталось у автомобилистов на то, чтобы обновить свой гардероб. С 18 марта инспекторы ДПС будут пристальнее следить за тем, во что одеты водители и и их пассажиры.

      Речь идет о специальном светоотражающем жилете. Надевать его придется в случае остановки на загородной трассе не только в ночное время, но и днем в условиях ограниченной видимости. При этом накидка обязательно должна соответствовать ГОСТу.

      В МВД надеются что таким образом удастся сократить число наездов на автолюбителей, которые были вынуждены покинуть салон машины на плохо освещенной дороге. А вот нарушителям этого нового правила может грозить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

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