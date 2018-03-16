Водителей без светоотражающих жилетов начнут штрафовать с 18 марта

Совсем мало времени осталось у автомобилистов на то, чтобы обновить свой гардероб. С 18 марта инспекторы ДПС будут пристальнее следить за тем, во что одеты водители и и их пассажиры.

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ГИБДД

штрафы

Речь идет о специальном светоотражающем жилете. Надевать его придется в случае остановки на загородной трассе не только в ночное время, но и днем в условиях ограниченной видимости. При этом накидка обязательно должна соответствовать ГОСТу.



В МВД надеются что таким образом удастся сократить число наездов на автолюбителей, которые были вынуждены покинуть салон машины на плохо освещенной дороге. А вот нарушителям этого нового правила может грозить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.