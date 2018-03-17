Посол РФ в Лондоне: на колоссальную провокацию против России брошены все силы. Эксклюзив НТВ

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в интервью «Итогам недели» рассказал о последствиях дела об отравлении Скрипалей и «страусиной» позиции Лондона.
Говоря о расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, посол отметил, что сегодня Лондон отказывается предоставлять любую информацию, в том числе о состоянии пострадавших граждан РФ.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Британцы скрывают любую информацию — никто их (Скрипалей) не видел, не разговаривал с врачами, никто не имеет к ним доступа. Все покрыто абсолютной секретностью. На все ноты получили один ответ — Скрипаль находится в тяжелом состоянии. Но почему мы должны верить?»
При этом Яковенко не исключил, что «козни будут строиться и дальше». Дело в том, что британские власти пытаются использовать антироссийскую истерию для того, чтобы отвлечь жителей страны от проблем в экономике.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «У британцев возникают соблазны использовать это для того, чтобы дальше нагнетать антироссийскую истерию. Потому что без этого трудно отвлечь внимание от тех проблем, с которым Британия будет сталкиваться. А это, конечно, очень серьезные проблемы в экономике. Экономика начинает заваливаться. Повышается инфляция, дорожает все. Правительству необходимо отвлекать внимание людей от проблем».
Также Яковенко обвинил Лондон в нарушении международного права, отметив, что Британия должна предоставить сведения о состоянии Скрипалей.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Нам интересно, до какой степени британцы будут скрывать информацию. Продержаться публично на таких позициях фактически невозможно. Это дискредитирует премьер-министра Великобритании, дискредитирует правительство. Это новые реалии британской политики. Я думаю, что на эту колоссальную провокацию против России брошены все силы, все возможности этой страны. Печально. Потому что это, естественно, скажется на международном авторитете этой страны. А в конечном счете люди почувствуют себя не очень хорошо, им будет стыдно за то правительство, которое они сейчас имеют».
При этом дипломат отметил, что России уже удалось «выдавить британцев в правовое поле». Под давлением российских заявлений Тереза Мэй все же обратилась в Организацию по запрещению химического оружия.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Мы будем их додавливать. Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем. Будем вести очень активную работу, естественно, в рамках правового поля».
Полная версия интервью с Александром Яковенко — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Британцы скрывают любую информацию — никто их (Скрипалей) не видел, не разговаривал с врачами, никто не имеет к ним доступа. Все покрыто абсолютной секретностью. На все ноты получили один ответ — Скрипаль находится в тяжелом состоянии. Но почему мы должны верить?»
При этом Яковенко не исключил, что «козни будут строиться и дальше». Дело в том, что британские власти пытаются использовать антироссийскую истерию для того, чтобы отвлечь жителей страны от проблем в экономике.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «У британцев возникают соблазны использовать это для того, чтобы дальше нагнетать антироссийскую истерию. Потому что без этого трудно отвлечь внимание от тех проблем, с которым Британия будет сталкиваться. А это, конечно, очень серьезные проблемы в экономике. Экономика начинает заваливаться. Повышается инфляция, дорожает все. Правительству необходимо отвлекать внимание людей от проблем».
Также Яковенко обвинил Лондон в нарушении международного права, отметив, что Британия должна предоставить сведения о состоянии Скрипалей.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Нам интересно, до какой степени британцы будут скрывать информацию. Продержаться публично на таких позициях фактически невозможно. Это дискредитирует премьер-министра Великобритании, дискредитирует правительство. Это новые реалии британской политики. Я думаю, что на эту колоссальную провокацию против России брошены все силы, все возможности этой страны. Печально. Потому что это, естественно, скажется на международном авторитете этой страны. А в конечном счете люди почувствуют себя не очень хорошо, им будет стыдно за то правительство, которое они сейчас имеют».
При этом дипломат отметил, что России уже удалось «выдавить британцев в правовое поле». Под давлением российских заявлений Тереза Мэй все же обратилась в Организацию по запрещению химического оружия.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Мы будем их додавливать. Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем. Будем вести очень активную работу, естественно, в рамках правового поля».
Полная версия интервью с Александром Яковенко — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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