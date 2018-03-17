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    Следующими переселенцами по реновации станут жители западного округа Москвы

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    Следующими переселенцами по реновации станут жители западного округа Москвы

    Следующими переселенцами по реновации станут жители западного округа Москвы

    Следующие переезды по программе реновации пройдут в западном округе Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Марат Хуснуллин: «У нас по графику расписаны все районы. Дальше будет западный округ, там у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать».

    Хуснуллин также отметил, что в этом году также начнется переселение в районе станции метро «Селигерская», открытие которой запланировано на ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

    Ранее по программе реновации произошло заселение первых жильцов в дом 62б, расположенный на 5-й Парковой улице. За организацию переезда отвечала префектура Восточного административного округа (ВАО), помощь в организации процедуры переезда оказала управа района.

    смотретьПервые переселенцы переедут по реновации на 300 м от старого жилья
    Первые переселенцы переедут по реновации на 300 м от старого жилья
    Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В итоговый список программы вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Власти столицы уже определили более 230 площадок под строительство новых домов. Программа рассчитана до 2032 года.
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