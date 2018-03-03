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    По программе реновации в Москве расселили первых жильцов

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    По программе реновации в Москве расселили первых жильцов

    По программе реновации в Москве расселили первых жильцов

    В Москве по программе реновации произошло заселение первых жильцов в дом 62б, расположенный на 5-й Парковой улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

    Из сообщения пресс-службы: «В новые квартиры переехали три семьи из домов 3 и 5 по улице Константина Федина».

    За организацию переезда отвечала префектура Восточного административного округа (ВАО), помощь в организации процедуры переезда оказала управа района. ГБУ «Жилищник» направило к жильцам грузчиков, которые помогли перевезти мебель и вещи.

    В сообщении отмечается, что переехать в новые квартиры согласились более 89% жителей двух домов по улице Константина Федина. Следующие переезды семей в новостройку запланированы на 4, 6 и 10 марта.

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    Президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
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