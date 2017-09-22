Первые дома по программе реновации планируют начать строить уже в этом году

Строительство первых домов по программе реновации может начаться до конца текущего года. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
Андрей Бочкарёв: «Строительство первых домов по программе, по новым стандартам, может быть, начнется уже в этом году».
Чиновник отметил, что основная волна строительства домов начнется со следующего года. Возводить дома этой волны, по его словам, начнут весной, передает ТАСС.
По данным столичных властей, программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее в общей сложности вошли 5144 жилых дома. Первые переселенцы смогут въехать в новые квартиры уже осенью 2017 года.
Чиновник отметил, что основная волна строительства домов начнется со следующего года. Возводить дома этой волны, по его словам, начнут весной, передает ТАСС.
По данным столичных властей, программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее в общей сложности вошли 5144 жилых дома. Первые переселенцы смогут въехать в новые квартиры уже осенью 2017 года.
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