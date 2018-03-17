Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия

Полный запрет ядерного оружия в директивном порядке невозможен, поэтому Россия не подпишет Договор о запрещении, заявил министр иностранных дел РФ.
Россия считает невозможным полный отказ от ядерного оружия в директивном порядке, поэтому не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана. Текст опубликовал в субботу МИД РФ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Знаю, что Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия… Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут».
По словам министра, на стратегическую стабильность в мире влияет не только наличие ядерного оружия у определенных стран, но и ряд других факторов, поэтому оптимальный путь к безъядерному миру — следовать договоренностям, закрепленным в другом договоре — о нераспространении ядерного оружия, и при этом вести постоянный диалог.
Сергей Лавров: «Новые факторы… такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Знаю, что Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия… Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут».
По словам министра, на стратегическую стабильность в мире влияет не только наличие ядерного оружия у определенных стран, но и ряд других факторов, поэтому оптимальный путь к безъядерному миру — следовать договоренностям, закрепленным в другом договоре — о нераспространении ядерного оружия, и при этом вести постоянный диалог.
Сергей Лавров: «Новые факторы… такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия».
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