Эксперты объяснили бессмысленность договоров с США по сокращению ядерного оружия

Новые виды оружия Владимир Путин накануне представил как ответ на размещение глобальной американской системы ПРО. Ведь к традиционным уже точкам противоракетной системы американцев в Калифорнии, Гренландии и Великобритании добавилась модернизированная база на Аляске, а также мобильные радары США в Японии. А в последние годы жаркую международную дискуссию вызывают новые локации ПРО в Румынии, Польше и Южной Корее.
В Вашингтоне появление европейских точек объясняют угрозой Ирана, а азиатских — северокорейской проблемой. Но в Москве часто обращают внимание на часть карты, где видно, что по внешнему периметру России появляются все новые элементы американской системы.
Когда Горбачёв и Рейган торжественно подписали договор о сокращении ракет малой и средней дальности, советским школьникам на уроках географии рассказывали: ядерный арсенал двух сверхдержав способен уничтожить планету 40 раз. Это был тот критический тупик, упершись в который СССР и США нашли в себе силы сесть за стол переговоров. Наращивать ядерные потенциалы уже не имело смысла. Сегодня гиперзвуковые ракеты, дальность полета которых никак не ограничена, а скорость фантастична, вновь показали миру, что ядерные державы взаимно уязвимы, отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Но американская внешняя политика исходит из того, что итоги распада СССР незыблемы. И помешать России пересмотреть американский статус-кво нужно любой ценой. Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC напомнил, что Россия не раз предлагала США совместно работать над системами противоракетной обороны, прилагая титанические усилия к сохранению договора по ПРО. Однако в Вашингтоне неизменно отвечали отказом. Вместо этого американцы развернули системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, в одностороннем порядке вышли из договора 1972 года.
Впрочем, даже модернизация договора РМСД не дает России никаких гарантий безопасности, говорят эксперты. Англия и Франция, являясь союзниками США по НАТО и членами ядерного клуба, в случае нарастания на Западе военной истерии помогут Америке обойти букву любого двустороннего документа по сокращению ядерных вооружений.
Алексей Фененко, Институт проблем международной безопасности РАН: «Англия и Франция вызывают беспокойство. Теоретически американцы могут обходить любые договоры. Им достаточно вместе с Великобританией запустить программу развития ядерных сил и выдавать ее за английскую. Франция подписала с Британией соглашение о партнерстве в ядерной сфере. Американцам не нужно самим нарушать договоры. Они запустят совместные программы, и это будет проблемой для СНВ-3».
Американцы разрешили себе наносить ядерные удары даже в ответ на кибератаку на США. Этот пункт новой ядерной доктрины Штатов недавно заставил сдвинуть стрелки часов Судного дня.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Когда Горбачёв и Рейган торжественно подписали договор о сокращении ракет малой и средней дальности, советским школьникам на уроках географии рассказывали: ядерный арсенал двух сверхдержав способен уничтожить планету 40 раз. Это был тот критический тупик, упершись в который СССР и США нашли в себе силы сесть за стол переговоров. Наращивать ядерные потенциалы уже не имело смысла. Сегодня гиперзвуковые ракеты, дальность полета которых никак не ограничена, а скорость фантастична, вновь показали миру, что ядерные державы взаимно уязвимы, отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Но американская внешняя политика исходит из того, что итоги распада СССР незыблемы. И помешать России пересмотреть американский статус-кво нужно любой ценой. Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC напомнил, что Россия не раз предлагала США совместно работать над системами противоракетной обороны, прилагая титанические усилия к сохранению договора по ПРО. Однако в Вашингтоне неизменно отвечали отказом. Вместо этого американцы развернули системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, в одностороннем порядке вышли из договора 1972 года.
Впрочем, даже модернизация договора РМСД не дает России никаких гарантий безопасности, говорят эксперты. Англия и Франция, являясь союзниками США по НАТО и членами ядерного клуба, в случае нарастания на Западе военной истерии помогут Америке обойти букву любого двустороннего документа по сокращению ядерных вооружений.
Алексей Фененко, Институт проблем международной безопасности РАН: «Англия и Франция вызывают беспокойство. Теоретически американцы могут обходить любые договоры. Им достаточно вместе с Великобританией запустить программу развития ядерных сил и выдавать ее за английскую. Франция подписала с Британией соглашение о партнерстве в ядерной сфере. Американцам не нужно самим нарушать договоры. Они запустят совместные программы, и это будет проблемой для СНВ-3».
Американцы разрешили себе наносить ядерные удары даже в ответ на кибератаку на США. Этот пункт новой ядерной доктрины Штатов недавно заставил сдвинуть стрелки часов Судного дня.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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