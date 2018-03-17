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    Скотленд-Ярд: расследование дела Скрипаля может занять несколько месяцев

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    • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville
    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: расследование дела Скрипаля может занять несколько месяцев

    Скотленд-Ярд: расследование дела Скрипаля может занять несколько месяцев

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: расследование дела Скрипаля может занять несколько месяцев
  • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville

    • Расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет от нескольких недель до нескольких месяцев, сообщили в Скотленд-Ярде.

    Расследование дела об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет недели, если не месяцы, сообщил заместитель начальника контртеррористического управления британской полиции Нилом Басу. Заявление полиция выпустила в субботу.

    Нил Басу, замначальника контртеррористического управления Скотленд-Ярда: «На данный момент следователи обнаружили 762 вещдока и изучают порядка 4 тысяч часов записей с камер слежения. Прогресс в этом сложнейшем расследовании есть, но само расследование продлится недели, если не месяцы».

    Басу также добавил, что с полицией сотрудничают военные и спасатели.

    Нил Басу: «Порядка 400 свидетелей уже дали показания, еще сотни дадут в ближайшие дни. Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу».

    В настоящее время, говорится в заявлении Басу, полиция разыскивает людей, которые видели машину Скрипалей в день отравления, чтобы установить, куда они ездили в этот день.

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    Напомним, уголовное дело о покушении на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль возбудил также Следственный комитет России. В СК заявили, что готовы к сотрудничеству с британскими специалистами в расследовании этого дела.

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