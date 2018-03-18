Неправильное обращение с мукой превращает кухню в пороховую бочку

Нередко хозяйки затариваются мукой впрок, чем сильно нервируют пожарных, которые, будь их воля, на каждый пакет с мукой наклеили бы предупреждение «огнеопасно». Как уверяют спасатели, пухлые пакеты вспыхивают не хуже канистр с бензином, и предупреждают: чтобы спровоцировать пожар и даже взрыв, якобы и
делать-то ничего особенного не надо, а лишь следовать рецепту приготовления любой выпечки.
Цистерны с мукой взрываются, словно новогодние хлопушки, разлетаются куски металла, лавина белой пыли накрывает все вокруг. Можно подумать, что внутри огнеопасные нефтепродукты. Это происходит потому, что транспортируют муку, сжимая я под высоким давлением. Так ее больше входит в муковоз, к тому же только так можно избежать распыления и… возгорания.
Способна ли в самом деле мука стать причиной пожара на кухне? Эксперимент провели в закрытом ангаре, в котором на чистоту опыта не повлияют ни ветер, ни сырость. 50-килограммовый мешок пшеничной муки распылили рядом с огнем, как это обычно бывает во время любой готовки, когда мука везде, а рядом конфорка. Кто бы мог подумать, что мука может полыхать, да еще так сильно! Горит она не хуже пороха. Огонь моментально охватывает все белое облако и мгновенно взбирается на высоту трех метров.
Оказывается, для пожарных и физиков не секрет, что горит вообще-то любое вещество, измельченное в пыль. Чтобы понять, почему мука пылает сильнее многих других компонентов для готовки, достаточно взглянуть на ее состав. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Способна ли в самом деле мука стать причиной пожара на кухне? Эксперимент провели в закрытом ангаре, в котором на чистоту опыта не повлияют ни ветер, ни сырость. 50-килограммовый мешок пшеничной муки распылили рядом с огнем, как это обычно бывает во время любой готовки, когда мука везде, а рядом конфорка. Кто бы мог подумать, что мука может полыхать, да еще так сильно! Горит она не хуже пороха. Огонь моментально охватывает все белое облако и мгновенно взбирается на высоту трех метров.
Оказывается, для пожарных и физиков не секрет, что горит вообще-то любое вещество, измельченное в пыль. Чтобы понять, почему мука пылает сильнее многих других компонентов для готовки, достаточно взглянуть на ее состав. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Комментарии