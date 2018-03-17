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    Построенный к ЧМ-2018 стадион «Ростов Арена» ввели в эксплуатацию

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Построенный к <nobr>ЧМ-2018</nobr> стадион «Ростов Арена» ввели в эксплуатацию

    Построенный к ЧМ-2018 стадион «Ростов Арена» ввели в эксплуатацию

    Построенный к <nobr>ЧМ-2018</nobr> стадион «Ростов Арена» ввели в эксплуатацию
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • В Ростове-на-Дону открыли стадион «Ростов Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу-2018.

    Как сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ, Ростехнадзор завершил итоговую проверку стадиона. По ее результатам спортивный объект введен в эксплуатацию.

    Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей и удобно расположен.

    Павел Колобков, министр спорта РФ: «Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан».

    В министерстве добавили, что ближайший тестовый матч «Ростов Арена» 15 апреля. На стадионе встретятся «Ростов» и «СКА-Хабаровск».

    В рамках ЧМ-2018 на «Ростов Арене» состоятся матчи группового этапа Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия, а также игра 1/8 финала.

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    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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