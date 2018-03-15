Праздник к нам приходит: как российские города готовятся к ЧМ-2018

До начала чемпионата мира по футболу осталось ровно три месяца. Подготовка идет полным ходом. Как российские города пытаются обыграть друг друга в желании угодить прихотям футбольных знаменитостей? И кто он — официальный предсказатель турнира? Узнал репортер НТВ Михаил Плахотник.
Забор в шесть метров потребовала Англия на своей будущей базе под Петербургом, чтобы укрыться от посторонних глаз. А сборная Аргентины объявила свой будущий отель в Бронницах закрытой для журналистов зоной. Чтобы соблюсти приватность, французы арендовали подмосковный отель в 4 звезды на все полтора месяца пребывания. Всего 164 номера.
Гостям чемпионата в России постараются создать комфортные условия. Например, для таксистов уже организовали курсы профессиональной этики, да еще английскому языку подучат — чтобы не пришлось объясняться с иностранцами на пальцах.
Под контролем находятся и гостиницы. Начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Русаков сообщил, что им удалось выявить более 17 тысяч случаев завышения установленных государством цен на гостиничное обслуживание. Таких нарушителей оштрафовали, а самых злостных лишили права на работу.
Ну а кому-то оплачивать проживание не приходится вовсе. В роскошных санаторных условиях живет кот Ахилл, официальный предсказатель турнира. Говорят, он никогда не ошибается. Результаты Кубка конфедераций Ахилл предсказал безошибочно. Но в этот раз есть проблема — в последнее время оракул сильно разжирел. Диетологи срочно принимают меры. А если что-то пойдет не так, его всегда сможет подменить дублер — коза Забияка из Самары.
Подробнее о подготовке к ЧМ-2018 — в видеоматериале.
Гостям чемпионата в России постараются создать комфортные условия. Например, для таксистов уже организовали курсы профессиональной этики, да еще английскому языку подучат — чтобы не пришлось объясняться с иностранцами на пальцах.
Под контролем находятся и гостиницы. Начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Русаков сообщил, что им удалось выявить более 17 тысяч случаев завышения установленных государством цен на гостиничное обслуживание. Таких нарушителей оштрафовали, а самых злостных лишили права на работу.
Ну а кому-то оплачивать проживание не приходится вовсе. В роскошных санаторных условиях живет кот Ахилл, официальный предсказатель турнира. Говорят, он никогда не ошибается. Результаты Кубка конфедераций Ахилл предсказал безошибочно. Но в этот раз есть проблема — в последнее время оракул сильно разжирел. Диетологи срочно принимают меры. А если что-то пойдет не так, его всегда сможет подменить дублер — коза Забияка из Самары.
Подробнее о подготовке к ЧМ-2018 — в видеоматериале.
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