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    Праздник к нам приходит: как российские города готовятся к ЧМ-2018. ФИФА, спецрепортаж Итогов дня, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПраздник к нам приходит: как российские города готовятся к ЧМ-2018

    Праздник к нам приходит: как российские города готовятся к ЧМ-2018

    2 комментария
    Праздник к нам приходит: как российские города готовятся к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Праздник к нам приходит: как российские города готовятся к ЧМ-2018

    Праздник к нам приходит: как российские города готовятся к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      До начала чемпионата мира по футболу осталось ровно три месяца. Подготовка идет полным ходом. Как российские города пытаются обыграть друг друга в желании угодить прихотям футбольных знаменитостей? И кто он — официальный предсказатель турнира? Узнал репортер НТВ Михаил Плахотник.

      Забор в шесть метров потребовала Англия на своей будущей базе под Петербургом, чтобы укрыться от посторонних глаз. А сборная Аргентины объявила свой будущий отель в Бронницах закрытой для журналистов зоной. Чтобы соблюсти приватность, французы арендовали подмосковный отель в 4 звезды на все полтора месяца пребывания. Всего 164 номера.

      Гостям чемпионата в России постараются создать комфортные условия. Например, для таксистов уже организовали курсы профессиональной этики, да еще английскому языку подучат — чтобы не пришлось объясняться с иностранцами на пальцах.

      Под контролем находятся и гостиницы. Начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Русаков сообщил, что им удалось выявить более 17 тысяч случаев завышения установленных государством цен на гостиничное обслуживание. Таких нарушителей оштрафовали, а самых злостных лишили права на работу.

      смотретьКорреспонденты НТВ за три месяца до старта ЧМ-2018 проверили готовность стадионов
      Корреспонденты НТВ за три месяца до старта ЧМ-2018 проверили готовность стадионов
      Ну а кому-то оплачивать проживание не приходится вовсе. В роскошных санаторных условиях живет кот Ахилл, официальный предсказатель турнира. Говорят, он никогда не ошибается. Результаты Кубка конфедераций Ахилл предсказал безошибочно. Но в этот раз есть проблема — в последнее время оракул сильно разжирел. Диетологи срочно принимают меры. А если что-то пойдет не так, его всегда сможет подменить дублер — коза Забияка из Самары.

      Подробнее о подготовке к ЧМ-2018 — в видеоматериале.

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