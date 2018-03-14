Корреспонденты НТВ за три месяца до старта ЧМ-2018 проверили готовность стадионов

Ровно три месяца остается до старта чемпионата мира по футболу в России. По оценкам специалистов, каждый вложенный в чемпионат рубль принесет четыре, а каждый иностранный турист способствует созданию пяти рабочих мест. Корреспонденты НТВ проверили готовность арен, на которых пройдут матчи мундиаля.

В Москве матчи чемпионата мира пройдут сразу на двух площадках, одна из них — «Открытие Арена», 45-тысячный стадион, построенный три года назад. Он уже не раз прошел проверку на прочность, притом не только матчами чемпионата России, но и играми Кубка конфедераций. До сих пор арена остается одной из самых посещаемых в стране — меньше 30 тысяч человек сюда, как правило, не приходит.



Однако готовиться к мировому первенству здесь начнут не ранее середины мая, когда закончится чемпионат России. Но и изменений предстоит немного: на трибунах расширят ложу для прессы и подготовят места для дополнительных телевизионных камер.



Стадион в Екатеринбурге был сдан в эксплуатацию первым среди строящихся арен. Четыре года работы, 13 млрд рублей. Официально это была реконструкция, но, по сути, строительство нового объекта: от старого городского стадиона остались только два фасада. Сохранить памятники архитектуры попросили жители города, поэтому перед проектировщиками стояла непростая задача — в ограниченном пространстве возвести современную футбольную арену, которая отвечала бы всем требованиям FIFA. Так, например, вместимость трибун пришлось увеличивать за счет дополнительных секторов — это временные конструкции, которые собрали специально к мундиалю. В апреле здесь пройдут тестовые матчи.



На самарском стадионе работы еще только завершаются. Эта арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, — один из самых сложных стадионов, которые когда-либо возводились в России. И не только потому, что стройматериалов на него потратили в два раза больше, чем, к примеру, на арену в Казани, а из-за «космического» купола. Над головой зрителей — 13,5 тыс. тонн металла, которые покрыты прозрачным поликарбонатом. «Космическая» кровля по площади — как 10 футбольных полей.



На строительство трехъярусного стадиона в Ростове-на-Дону ушло шесть лет. Трибуны вмещают 45 тысяч болельщиков. Поле оснащено высокотехнологичной системой полива — площадку готовили, невзирая на зимние холода. Солнце газону заменяло искусственное освещение. «Ростов-Арена» — это не только сам стадион, но и современный спортивный кластер. Первые тестовые матчи здесь пройдут в середине апреля.



Подробности — в видеоматериале.