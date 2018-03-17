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    Главу Американской киноакадемии Джона Бэйли обвинили в домогательствах

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    • Фото: Reuters © 2018, David McNew
    Главу Американской киноакадемии Джона Бэйли обвинили в домогательствах

    Главу Американской киноакадемии Джона Бэйли обвинили в домогательствах

    Главу Американской киноакадемии Джона Бэйли обвинили в домогательствах
  • Фото: Reuters © 2018, David McNew

    • Американская киноакадемия рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства, которые поступили в адрес 75-летнего президента академии Джона Бэйли.

    Как сообщает американский телеканал CBS News, расследование инцидента проходит в закрытом режиме. В заявлении киноакадемии говорится, что любые жалобы рассматриваются конфиденциально, чтобы защитить все стороны. Поэтому детали расследования не разглашаются.

    Сам Бэйли также отказался комментировать происходящее.

    Джон Бэйли стал президентом академии в августе 2017 года. До этого был оператором таких фильмов, как «День сурка», «Перекресток», «Лучше не бывает» и десятков других кинолент.

    Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие. Также обвинения посыпались на известного актера Кевина Спейси.

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