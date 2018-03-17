Яне Петровой нужны деньги для борьбы с тяжелым недугом

Пятнадцатилетняя Яна Петрова из Волгоградской области готовится к важному событию в жизни — пересадке костного мозга. Эта сложнейшая, но очень эффективная процедура поможет ей снова стать здоровой, забыть про тяжелое заболевание и его осложнения. Сейчас важно правильно подготовиться к операции, а для этого нужны дорогостоящие препараты.
Яне 15 лет, она веселая и упертая, как говорит мама, и никогда бы не дала плести себе косички. Девочка любит плавать и кататься на велосипеде, но уже почти забыла, как это делается. Каждый выход на улицу — праздник.
Яна все время сидит дома, к ней приходят на дом учителя. Она очень любит русский язык, но историю ее жизни описывают обычно на языке медицинском. В 4 года у девочки нашли лимфому Ходжкина, но Яна победила и 7 лет жила обычной жизнью — ходила на танцы, в школу, гуляла с друзьями. Но болезнь вернулась, да так, что в родной Волгоградской области помочь уже не могли.
Яну отправили в Москву. В столице врачи поняли, что онкология — не причина, а следствие. У девочки первичный иммунодефицит — генетическое заболевание, при котором у ребенка, по сути, нет иммунитета. Простуды идут одна за другой и дают осложнения, а иногда может возникнуть и рак. 9 из 10 болеющих иммунодефицитом об этом не знают.
Яна Петрова: «Химия — не тяжело, хуже всего пневмония, все болело, не могла ходить».
Олеся Петрова, мама Яны: «Химичимся две недели, потом домой. Когда была пневмония, полгода лежали».
Когда Яна вернулась из больницы, их с мамой цветы завяли, а серый кот Барсик сбежал. Зато у его хозяйки на руках был правильный диагноз. Как выяснила корреспондент Алина Репина, сейчас девочка готовится к трансплантации костного мозга. Это сложный, но многократно опробованный и действенный способ излечиться полностью.
Яна Петрова: «Раньше я думала, что я никогда не вылечусь, думала о плохом, а теперь поняла, что все хорошо будет, если сделать пересадку».
Одна проблема: чтобы подготовиться к операции, нужны дорогостоящие препараты. В месяц на них уходит больше 500 тысяч рублей.
Анна Щербина, доктор медицинских наук, врач-иммунолог: «Она перенесла столько заболеваний, что каждое из них могло ее убить, поэтому так сложно было найти безобидный препарат для ее лечения».
Согласно закону, семья Яны должна получать лекарства по месту жительства бесплатно, но прошло уже 4 месяца, а лекарств все нет.
Ксения Попова, руководитель проекта «Доступная помощь» благотворительного фонда «Подсолнух»: «Жуткая необоснованная бюрократия, мы подали жалобу в Минздрав. Согласно постановлению правительства, она должна получать все лекарства бесплатно дома».
Практика показывает, что в подобных делах суд всегда становится на сторону пациента, но разбирательства могут длиться годами, а препараты нужны каждый день. Без них рак опять вернется, Яна не сможет пройти трансплантацию и навсегда забыть о больницах. Чтобы помочь Яне, отправьте СМС на номер 3443 со словом «НТВ» и суммой пожертвования. Например: НТВ 350.
Яна все время сидит дома, к ней приходят на дом учителя. Она очень любит русский язык, но историю ее жизни описывают обычно на языке медицинском. В 4 года у девочки нашли лимфому Ходжкина, но Яна победила и 7 лет жила обычной жизнью — ходила на танцы, в школу, гуляла с друзьями. Но болезнь вернулась, да так, что в родной Волгоградской области помочь уже не могли.
Яну отправили в Москву. В столице врачи поняли, что онкология — не причина, а следствие. У девочки первичный иммунодефицит — генетическое заболевание, при котором у ребенка, по сути, нет иммунитета. Простуды идут одна за другой и дают осложнения, а иногда может возникнуть и рак. 9 из 10 болеющих иммунодефицитом об этом не знают.
Яна Петрова: «Химия — не тяжело, хуже всего пневмония, все болело, не могла ходить».
Олеся Петрова, мама Яны: «Химичимся две недели, потом домой. Когда была пневмония, полгода лежали».
Когда Яна вернулась из больницы, их с мамой цветы завяли, а серый кот Барсик сбежал. Зато у его хозяйки на руках был правильный диагноз. Как выяснила корреспондент Алина Репина, сейчас девочка готовится к трансплантации костного мозга. Это сложный, но многократно опробованный и действенный способ излечиться полностью.
Яна Петрова: «Раньше я думала, что я никогда не вылечусь, думала о плохом, а теперь поняла, что все хорошо будет, если сделать пересадку».
Одна проблема: чтобы подготовиться к операции, нужны дорогостоящие препараты. В месяц на них уходит больше 500 тысяч рублей.
Анна Щербина, доктор медицинских наук, врач-иммунолог: «Она перенесла столько заболеваний, что каждое из них могло ее убить, поэтому так сложно было найти безобидный препарат для ее лечения».
Согласно закону, семья Яны должна получать лекарства по месту жительства бесплатно, но прошло уже 4 месяца, а лекарств все нет.
Ксения Попова, руководитель проекта «Доступная помощь» благотворительного фонда «Подсолнух»: «Жуткая необоснованная бюрократия, мы подали жалобу в Минздрав. Согласно постановлению правительства, она должна получать все лекарства бесплатно дома».
Практика показывает, что в подобных делах суд всегда становится на сторону пациента, но разбирательства могут длиться годами, а препараты нужны каждый день. Без них рак опять вернется, Яна не сможет пройти трансплантацию и навсегда забыть о больницах. Чтобы помочь Яне, отправьте СМС на номер 3443 со словом «НТВ» и суммой пожертвования. Например: НТВ 350.
Комментарии