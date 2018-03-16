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    ЦИК РФ обвинил Киев в нарушении международных конвенций из-за недопуска россиян на выборы

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    ЦИК РФ обвинил Киев в нарушении международных конвенций из-за недопуска россиян на выборы

    ЦИК РФ обвинил Киев в нарушении международных конвенций <nobr>из-за</nobr> недопуска россиян на выборы

    В ЦИК РФ заявили, что украинские власти должны обеспечить доступ россиян на территорию посольства и консульств в день выборов.

    В Центризбиркоме подчеркнули, что недопуск граждан в российские дипучреждения противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.

    Василий Лихачёв, член ЦИК РФ: «Российские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы российских граждан на территории Украины».

    Также он сообщил, что посольство РФ в Киеве уже обратилось в силовые структуры Украины с просьбой создать все условия для голосования российских граждан.

    Возмущены решением Киева и в Совете Федерации. Так, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН и направить ноту протеста в ЕС, сообщает «Интерфакс».

    Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совфеда: «Конечно, это незаконно. Какое они имеют право не пускать в посольство? Они с российским паспортом обязаны пускать беспрепятственно любого гражданина».

    Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что россиян без дипломатического статуса не будут пускать 18 марта на территорию посольства в Киеве, а также консульств в Харькове, Одессе и Львове. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.

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