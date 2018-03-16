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    Путин — о докторе Рошале: всю плешь мне проел с этим финансированием

    5 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин — о докторе Рошале: всю плешь мне проел с этим финансированием

    Путин — о докторе Рошале: всю плешь мне проел с этим финансированием

    Путин — о докторе Рошале: всю плешь мне проел с этим финансированием
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин рассказал, что детский хирург, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль проел ему «всю плешь» из-за финансирования здравоохранения.

    Об этом Путин заявил на встрече с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге. По словам президента, вопрос финансирования здравоохранения Рошаль поднимает при каждой встрече с ним.

    Владимир Путин: «Леонид Михайлович (Рошаль) поднял этот вопрос, правильно сделал. Он всегда его поднимает. Он уже всю плешь мне проел с этим финансированием. Как ни встречаемся, я уже боюсь его — он все время про финансирование».

    Добавим, что доктор Рошаль не раз высказывался о проблеме финансирования здравоохранения. По его словам, на эту сферу должно выдяеляться не менее 5% ВВп страны.

    смотретьПутин пообещал увеличить финансирование здравоохранения
    Путин пообещал увеличить финансирование здравоохранения
    Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы финансирование здравоохранения увеличилось реально, а не на бумаге. Глава государства подчеркнул, что здравоохранение — одно из приоритетных направлений в развитии страны. Поэтому, по его словам, даже дополнительные средства, которые появляются, частично направляются на решение проблем здравоохранения.

    Доктор Леонид Рошаль станет гостем программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ — в эту субботу, 17 марта, в 23:20.






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