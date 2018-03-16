Путин пообещал увеличить финансирование здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы финансирование здравоохранения увеличилось реально, а не на бумаге.

292 здравоохранение

Путин

Такое заявление Путин сделал на встрече с медиками в Петербурге. Глава государства подчеркнул, что здравоохранение — один из приоритетных направлений в развитии страны. Поэтому, по его словам, даже дополнительные средства, которые появляются, частично направляются на решение проблем здравоохранения.



Владимир Путин: «Мы будем делать все для того, чтобы финансирование на здравоохранение увеличилось, увеличилось реально, а не на бумажке. Мы отдаем отчет себе в том, насколько это важно. Будем делать все для того, чтобы даже дополнительные средства, которые будут появляться — они сейчас уже появляются — чтобы часть этих дополнительных средств дополнительно направлялась на решение проблем здравоохранения».



Президент также добавил, что россияне всегда должны иметь возможность пользоваться бесплатной медициной, а для этого «должен быть совершенно определенный набор инструментов». «Это требование закона, и мы должны его исполнить», — подчеркнул Путин.



При этом, отметил он, в здравоохранении нужно развивать все формы, в том числе государственно-частное партнерство в этой сфере.



Путин также заявил, что заработная плата врачей должна увеличиваться по мере роста уровня зарплаты в регионах. По его словам, в майских указах 2012 года уровень заработной платы в сфере здравоохранения был важной составляющей. Речь там шла о том, что врачи должны получать в два раза больше, чем в среднем по экономике в регионе, напомнил президент и отметил, что сейчас в этой сфере есть движение.



