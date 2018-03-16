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    Причиной ДТП с минивэном группы «Пикник» стал выезд на встречную полосу

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    • Фото: mediaryazan.ru
    Причиной ДТП с минивэном группы «Пикник» стал выезд на встречную полосу

    Причиной ДТП с минивэном группы «Пикник» стал выезд на встречную полосу

    Причиной ДТП с минивэном группы «Пикник» стал выезд на встречную полосу
  • Фото: mediaryazan.ru

    • Причиной ДТП с участием микроавтобуса рок-группы «Пикник», по предварительным данным, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

    Причиной столкновения трех автомобилей на трассе Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума, по предварительным данным, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области: «По предварительной информации, водитель кроссовера Honda CR-V выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек: водитель автомобиля „Honda CR-V“, а также водитель и пятеро пассажиров автомобиля Volkswagen».

    Ранее стало известно, что пострадавшими пассажирами Volkswagen были музыканты из рок-группы «Пикник». Они госпитализированы в одну из больниц Гуся-Хрустального. У группы на сегодня был запланировал концерт в Рязани, но выступление пришлось отменить.

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